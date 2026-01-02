Тест по комедии «Бриллиантовая рука»: «Зачем я соврал? А зачем он спросил?» — а что еще говорил в фильме Горбунков

Весёлая история о скромном Семёне Семёновиче Горбункове давно стала классикой. Неловкое падение, гипс с секретом и встреча с подозрительными личностями полностью перевернули его отпуск. Комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» подарила зрителям множество знаменитых фраз и смешных моментов.

Проверьте свою память в этом тесте. Вам будут предложены разные реплики. Нужно определить, какие из них в фильме на самом деле говорил сам Семён Семёныч.

