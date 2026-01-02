Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест по комедии «Бриллиантовая рука»: «Зачем я соврал? А зачем он спросил?» — а что еще говорил в фильме Горбунков

Тест по комедии «Бриллиантовая рука»: «Зачем я соврал? А зачем он спросил?» — а что еще говорил в фильме Горбунков

2 января 2026 10:23
Кадры из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)

Придется освежить фильм в памяти.

Весёлая история о скромном Семёне Семёновиче Горбункове давно стала классикой. Неловкое падение, гипс с секретом и встреча с подозрительными личностями полностью перевернули его отпуск. Комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» подарила зрителям множество знаменитых фраз и смешных моментов.

Проверьте свою память в этом тесте. Вам будут предложены разные реплики. Нужно определить, какие из них в фильме на самом деле говорил сам Семён Семёныч.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

Фото: Кадры из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тест для фанатов «Место встречи изменить нельзя»: кем работали герои милицейского хита — 6 вопросов тем, кто идеально помнит сюжет до сих пор Тест для фанатов «Место встречи изменить нельзя»: кем работали герои милицейского хита — 6 вопросов тем, кто идеально помнит сюжет до сих пор Читать дальше 1 января 2026
Угадайте 6 новогодних лент по цитатам их героев: тест для тех, у кого уже праздничное настроение Угадайте 6 новогодних лент по цитатам их героев: тест для тех, у кого уже праздничное настроение Читать дальше 30 декабря 2025
Тест для тех, чей кумир — Юрий Деточкин: определите, где цитаты из культовой комедии Рязанова Тест для тех, чей кумир — Юрий Деточкин: определите, где цитаты из культовой комедии Рязанова Читать дальше 29 декабря 2025
От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм» От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм» Читать дальше 2 января 2026
Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли Читать дальше 2 января 2026
Почему сиквел «Чародеев» так и не сняли: на экране могли показать рэкет в волшебном институте и инопланетян Почему сиквел «Чародеев» так и не сняли: на экране могли показать рэкет в волшебном институте и инопланетян Читать дальше 2 января 2026
Никакого кулинарного училища она не заканчивала: кем работала Тося из «Девчат» до уральского леспромхоза Никакого кулинарного училища она не заканчивала: кем работала Тося из «Девчат» до уральского леспромхоза Читать дальше 1 января 2026
Милляр взял образ Кощея не из книг: как немцы помогли актеру создать самого страшного злодея в советских киносказках Милляр взял образ Кощея не из книг: как немцы помогли актеру создать самого страшного злодея в советских киносказках Читать дальше 1 января 2026
«Граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы» мечтали о мясокомбинате не просто так: на что Гайдай хотел намекнуть этой сценой в «Операции "Ы"» «Граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы» мечтали о мясокомбинате не просто так: на что Гайдай хотел намекнуть этой сценой в «Операции "Ы"» Читать дальше 1 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше