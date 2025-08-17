Меню
Котик ты мой котик, тепленький животик: угадываем фильм по кадру с муркой (тест)

17 августа 2025 08:27
Кадр из фильма "Знакомство с родителями"

Шесть кадров, шесть пушистых героев и только один верный ответ.

Кто бы что ни говорил, но котики — это не просто пушистые комочки с усами и хвостами.

Это настоящие живые антистрессы, способные одним взглядом растопить лёд в сердце даже самого строгого человека!

Они умеют утешать, вдохновлять и даже помогать в трудную минуту.

А как часто животные становятся героями любимых фильмов! То они важно прогуливаются в кадре, создавая атмосферу уюта, то врываются в сюжет и становятся его неотъемлемой частью.

Но сможете ли вы узнать фильм всего по одному кадру с котом?

Мы подготовили для вас увлекательный тест, который проверит не только вашу память, но и любовь к советскому и зарубежному кинематографу.

В каждом задании — кадр с кошачьим героем, а вам нужно угадать, из какого он фильма. Готовы проверить себя? Тогда — поехали!

Также вам будет интересно: «Я сейчас улетаю в Гагры!» — скажете вы. Но сначала угадайте советские фильмы, где в кадре героиня с телефоном (тест)

