Киноафиша Статьи «Картошечку копали?» Бросайте это дело и скорей угадывайте 6 советских фильмов по огородам в кадре

10 сентября 2025 12:19
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Проверьте, насколько хорошо вы знаете классику.

Советское кино научило нас любить природу, ухоженные грядки и разговоры «за жизнь» под яблоней.

Иногда кажется, что половина великих фильмов снята на фоне огородов — там решаются судьбы, начинаются романы и выясняются старые обиды.

Если вам кажется, что советские комедии и драмы знаете наизусть, попробуйте пройти наш тест.

Мы собрали 6 кадров с огородами из культовых фильмов времён СССР. Где-то герои работают, где-то отдыхают, а где-то философствуют на лавочке.

Угадаете все фильмы — значит, ностальгическая память работает безупречно. Ошибётесь — ничего страшного, ведь это лишь повод пересмотреть любимую классику.

Также вам будет интересно: Что скрыли от зрителей ГДР: сцены из «17 мгновений весны», которые безжалостно вырезали — в СССР они казались нормальными

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
