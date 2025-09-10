«Картошечку копали?» Бросайте это дело и скорей угадывайте 6 советских фильмов по огородам в кадре

Советское кино научило нас любить природу, ухоженные грядки и разговоры «за жизнь» под яблоней.
Иногда кажется, что половина великих фильмов снята на фоне огородов — там решаются судьбы, начинаются романы и выясняются старые обиды.
Если вам кажется, что советские комедии и драмы знаете наизусть, попробуйте пройти наш тест.
Мы собрали 6 кадров с огородами из культовых фильмов времён СССР. Где-то герои работают, где-то отдыхают, а где-то философствуют на лавочке.
Угадаете все фильмы — значит, ностальгическая память работает безупречно. Ошибётесь — ничего страшного, ведь это лишь повод пересмотреть любимую классику.
