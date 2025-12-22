Тест для настоящих фанатов «Брата» и «Брата 2»: сможете ли вы отгадать, из какой именно части эти цитаты

Первый «Брат» вышел в 1997-м. Второй, три года спустя, триумфально «въехал» уже в нулевые. Сегодня оба фильма — абсолютная классика, их диалоги знают наизусть.

Но вот в чём загвоздка: за двадцать с лишним лет цитаты из них в памяти даже самых преданных фанатов начали слегка перемешиваться или даже путаться с другими лентами о гангстерах и бандитах.

Готовы пройти проверку на прочность? Ваша задача — внимательно прочитать фразы и без колебаний отвечать: это сказано в первом «Брате» или во втором. А может вообще никогда не звучало в картинах Балабанова?

