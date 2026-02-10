Меню
Тест для настоящих фанатов аниме: угадайте, есть ли проект с таким длинным названием или мы всё выдумали

10 февраля 2026 08:56
Кадр из мультсериала «Злодейка наслаждается своей седьмой жизнью в качестве свободолюбивой невесты во вражеской стране»

Некоторые тайтлы поражают воображение.

В мире аниме встречаются названия, которые могут сравниться с целым предложением и не одним — от поэтичных и загадочных до описательных и почти сюжетных. Порой кажется, что создатели устроили своеобразное соревнование: кто придумает более длинное, запоминающееся и невероятное имя для своего творения.

«Убивая слизней 300 лет, сама того не заметив, я достигла максимального уровня», «Последнее поле брани между тобой и мной, или Святая война сотворения мира» — звучат как шутки, но это реальные названия.

Но где проходит грань между фантазией автора и реально существующим проектом? Можете ли вы отличить настоящие шедевры японской анимации с «многословными именами» от остроумных выдумок, которые так правдоподобны, что хочется немедленно начать поиски в Сети? Проверьте свою интуицию в тесте.

Фото: Кадр из мультсериала «Злодейка наслаждается своей седьмой жизнью в качестве свободолюбивой невесты во вражеской стране»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
