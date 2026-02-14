Фильм «Не может быть!» — яркая советская комедия, которая до сих пор любима зрителями. Картина сочетает легкий юмор с элементами сатиры и абсурда. В ней показаны бытовые ситуации, которые знакомы многим. Главные роли исполняют звезды СССР. Визуально фильм прост и выразителен, а темп часто подталкивает к неожиданным поворотам. За годы фильм приобрел статус любимой классики у нескольких поколений. Мы предлагаем вам пройти занимательный тест. Все вопросы будут связаны с фильмом, который состоит из трех новелл. Готовы?
Тест для истинных поклонников кино СССР: всего 6 вопросов по легендарной комедии «Не может быть!» — проверьте свои силы
Хорошо ли вы знаете советскую классику?
Фото: Кадр из фильма «Не может быть!»