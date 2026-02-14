Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест для истинных поклонников кино СССР: всего 6 вопросов по легендарной комедии «Не может быть!» — проверьте свои силы

Тест для истинных поклонников кино СССР: всего 6 вопросов по легендарной комедии «Не может быть!» — проверьте свои силы

14 февраля 2026 07:58
Кадр из фильма «Не может быть!»

Хорошо ли вы знаете советскую классику?

Фильм «Не может быть!» — яркая советская комедия, которая до сих пор любима зрителями. Картина сочетает легкий юмор с элементами сатиры и абсурда. В ней показаны бытовые ситуации, которые знакомы многим. Главные роли исполняют звезды СССР. Визуально фильм прост и выразителен, а темп часто подталкивает к неожиданным поворотам. За годы фильм приобрел статус любимой классики у нескольких поколений. Мы предлагаем вам пройти занимательный тест. Все вопросы будут связаны с фильмом, который состоит из трех новелл. Готовы?

Фото: Кадр из фильма «Не может быть!»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В СССР может секса и не было, зато любовь была: тест по самым романтическим советским хитам В СССР может секса и не было, зато любовь была: тест по самым романтическим советским хитам Читать дальше 15 февраля 2026
Т-800 из «Терминатора» против советского Электроника: кто бы победил в этой битве? Т-800 из «Терминатора» против советского Электроника: кто бы победил в этой битве? Читать дальше 15 февраля 2026
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: этот момент в «Место встречи изменить нельзя» многие не замечали годами По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: этот момент в «Место встречи изменить нельзя» многие не замечали годами Читать дальше 14 февраля 2026
В 1985 году зрителям так и не показали эти две серии культового «Противостояния»: Басилашвили был безутешен, но цензоры не могли такое пропустить В 1985 году зрителям так и не показали эти две серии культового «Противостояния»: Басилашвили был безутешен, но цензоры не могли такое пропустить Читать дальше 14 февраля 2026
Задолго до «Вам и не снилось» вышел очень похожий советский фильм: дебют Миронова чуть не запретили в СССР Задолго до «Вам и не снилось» вышел очень похожий советский фильм: дебют Миронова чуть не запретили в СССР Читать дальше 13 февраля 2026
Считала себя знатоком советского кино, пока не провалилась в этом тесте: угадайте по кадрам, что говорят герои в этих сценах Считала себя знатоком советского кино, пока не провалилась в этом тесте: угадайте по кадрам, что говорят герои в этих сценах Читать дальше 13 февраля 2026
Постоянно говорите цитатами из советских фильмов? А вспомните, были ли эти 6 реплик в кино (тест) Постоянно говорите цитатами из советских фильмов? А вспомните, были ли эти 6 реплик в кино (тест) Читать дальше 13 февраля 2026
Угадайте советский фильм по кадру с блинами: если не справитесь, то придется к Масленице пересмотреть все эти картины (тест) Угадайте советский фильм по кадру с блинами: если не справитесь, то придется к Масленице пересмотреть все эти картины (тест) Читать дальше 13 февраля 2026
«Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов «Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше