Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест для фанатов «Место встречи изменить нельзя»: кем работали герои милицейского хита — 6 вопросов тем, кто идеально помнит сюжет до сих пор

Тест для фанатов «Место встречи изменить нельзя»: кем работали герои милицейского хита — 6 вопросов тем, кто идеально помнит сюжет до сих пор

1 января 2026 10:23
Кадры из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Не все персонажи так уж очевидны.

Пятисерийный фильм «Место встречи изменить нельзя» уже давно стал классикой. Действие происходит в Москве, которая восстанавливается после войны. Сотрудники МУРа противостоят опасной банде «Чёрная кошка».

В этой ленте профессия персонажа — это не просто строчка в титрах. Она формирует его характер, окружение и даже стиль общения.

В процессе расследования мы встречаем героев из самых разных слоёв общества. Среди них и оперативники, и обычные мошенники. В нашем тесте вы сможете проверить, насколько хорошо помните, кем работали ключевые персонажи этой культовой картины.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

Фото: Кадры из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тест по комедии «Бриллиантовая рука»: «Зачем я соврал? А зачем он спросил?» — а что еще говорил в фильме Горбунков Тест по комедии «Бриллиантовая рука»: «Зачем я соврал? А зачем он спросил?» — а что еще говорил в фильме Горбунков Читать дальше 2 января 2026
Угадайте 6 новогодних лент по цитатам их героев: тест для тех, у кого уже праздничное настроение Угадайте 6 новогодних лент по цитатам их героев: тест для тех, у кого уже праздничное настроение Читать дальше 30 декабря 2025
Сколько лет Глебу Жеглову и Володе Шарапову? Говорухин снял «Место встречи» не по канону — Высоцкий был сильно старше своего героя Сколько лет Глебу Жеглову и Володе Шарапову? Говорухин снял «Место встречи» не по канону — Высоцкий был сильно старше своего героя Читать дальше 29 декабря 2025
Тест для тех, чей кумир — Юрий Деточкин: определите, где цитаты из культовой комедии Рязанова Тест для тех, чей кумир — Юрий Деточкин: определите, где цитаты из культовой комедии Рязанова Читать дальше 29 декабря 2025
Почему сиквел «Чародеев» так и не сняли: на экране могли показать рэкет в волшебном институте и инопланетян Почему сиквел «Чародеев» так и не сняли: на экране могли показать рэкет в волшебном институте и инопланетян Читать дальше 2 января 2026
Никакого кулинарного училища она не заканчивала: кем работала Тося из «Девчат» до уральского леспромхоза Никакого кулинарного училища она не заканчивала: кем работала Тося из «Девчат» до уральского леспромхоза Читать дальше 1 января 2026
Милляр взял образ Кощея не из книг: как немцы помогли актеру создать самого страшного злодея в советских киносказках Милляр взял образ Кощея не из книг: как немцы помогли актеру создать самого страшного злодея в советских киносказках Читать дальше 1 января 2026
«Граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы» мечтали о мясокомбинате не просто так: на что Гайдай хотел намекнуть этой сценой в «Операции "Ы"» «Граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы» мечтали о мясокомбинате не просто так: на что Гайдай хотел намекнуть этой сценой в «Операции "Ы"» Читать дальше 1 января 2026
Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице Читать дальше 1 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше