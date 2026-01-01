Тест для фанатов «Место встречи изменить нельзя»: кем работали герои милицейского хита — 6 вопросов тем, кто идеально помнит сюжет до сих пор

Не все персонажи так уж очевидны.

Пятисерийный фильм «Место встречи изменить нельзя» уже давно стал классикой. Действие происходит в Москве, которая восстанавливается после войны. Сотрудники МУРа противостоят опасной банде «Чёрная кошка».

В этой ленте профессия персонажа — это не просто строчка в титрах. Она формирует его характер, окружение и даже стиль общения.

В процессе расследования мы встречаем героев из самых разных слоёв общества. Среди них и оперативники, и обычные мошенники. В нашем тесте вы сможете проверить, насколько хорошо помните, кем работали ключевые персонажи этой культовой картины.

