Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Черт побери!», разберетесь ли вы, где правда, а где миф о «Бриллиантовой руке» (тест)

«Черт побери!», разберетесь ли вы, где правда, а где миф о «Бриллиантовой руке» (тест)

25 сентября 2025 15:13
«Бриллиантовая рука»

Культовая комедия Гайдая: проверим, кто цитирует её по памяти, а кто путается в деталях.

«Бриллиантовая рука» — комедия Леонида Гайдая о скромном советском туристе, который по нелепой случайности оказался втянут в международную контрабанду.

В 1968 году фильм стал сенсацией: история о Семёне Горбункове, его гипсе и бандитах быстро превратилась в классику, а цитаты разошлись по всей стране.

Картина до сих пор остаётся эталоном советского юмора, где каждая сцена работает на зрителя, а актёрский ансамбль сделал персонажей культовыми.

А теперь проверим, насколько вы знаете фильм и его закулисные истории. Перед вами шесть вопросов, ваша задача — решить, что правда, а что лишь красивая выдумка.

Также вам будет интересно: «Как долго я тебя…» — помните, что дальше? Если да, вы с легкостью справитесь с тестом по «Москва слезам не верит»

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Читать дальше 28 сентября 2025
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» Читать дальше 26 сентября 2025
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Читать дальше 26 сентября 2025
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных «Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных Читать дальше 26 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше