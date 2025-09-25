«Черт побери!», разберетесь ли вы, где правда, а где миф о «Бриллиантовой руке» (тест)

Культовая комедия Гайдая: проверим, кто цитирует её по памяти, а кто путается в деталях.

«Бриллиантовая рука» — комедия Леонида Гайдая о скромном советском туристе, который по нелепой случайности оказался втянут в международную контрабанду.

В 1968 году фильм стал сенсацией: история о Семёне Горбункове, его гипсе и бандитах быстро превратилась в классику, а цитаты разошлись по всей стране.

Картина до сих пор остаётся эталоном советского юмора, где каждая сцена работает на зрителя, а актёрский ансамбль сделал персонажей культовыми.

А теперь проверим, насколько вы знаете фильм и его закулисные истории. Перед вами шесть вопросов, ваша задача — решить, что правда, а что лишь красивая выдумка.

