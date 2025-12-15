Теща теперь — Аронова, а еще будет длинноволосый Бурунов и лысый близнец Харламова: что будет в «Новой теще» (трейлер)

Фильм «Новая тёща» получил тизер-трейлер и сразу дал понять: продолжение не собирается идти по инерции.
История Виктора Суслова разворачивается спустя шесть лет после событий первой части и начинается с простого факта — в доме теперь новая тёща.
Новая тёща и новые правила
Главное изменение — персонаж тёщи в исполнении Марии Ароновой. Её героиня устанавливает жёсткий порядок, где семейный быт превращается в систему строгих инструкций. Она кричит, командует и выносит только одну линию поведения у окружающих — полное подчинение.
Виктор снова оказывается под контролем, но теперь правила куда жёстче и однозначнее.
Два Харламова в одном доме
Гарик Харламов играет сразу две роли. Помимо Виктора появляется его брат-близнец Тоха — лысый, резкий и явно проблемный.
Именно он становится источником главного конфликта: старая вражда между братьями быстро всплывает на поверхность и начинает разрушать шаткое семейное равновесие.
Бурунов с длинными волосами и чужая территория
В трейлере мелькает и новый зять в исполнении Сергея Бурунова. Образ у актёра очень неожиданный — определённая доля кокетства и длинные волосы, которыми он явно гордится.
ФСИН как финальный акцент
Кульминацией трейлера становится появление сотрудников ФСИН, разыскивающих Тоху. С этого момента семейная комедия явно выходит за рамки бытовых разборок и делает ставку на более масштабный конфликт, где личные отношения сталкиваются с внешним давлением.
«Новая тёща» выходит в кино с 5 марта и делает ставку на расширение вселенной первой части.
