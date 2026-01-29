«”Терминатору” приготовиться»: за просмотр культового боевика 80-х начнут штрафовать на миллионы рублей – позорит военных СССР

Под раздачу могут попасть и фильмы про мафию. Благо, не все.

Все выше вероятность, что уже в ближайшем будущем легендарные голливудские (и не только!) фильмы прошлых лет россиянам придется смотреть где угодно, кроме официальных онлайн-кинотеатров. По крайней мере, этого хотел бы депутат Госдумы Евгений Марченко.

На недавнем заседании комитета ГД по защите семьи законодатель предложил начать штрафовать российские онлайн-сервисы, которые дают зрителям посмотреть, например, «Рэмбо». Сумма штрафа – 3 000 000 рублей.

«По его словам, в картине “наших доблестных военных выставляют не в самом лучшем свете”, тогда как “американские военные там герои”» – цитирует Марченко в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

По словам депутата, на «Окко» все еще доступны (для платных пользователей, конечно же) три части культовой экшен-франшизы с Сильвестром Сталлоне – именно в них он сражается с советскими военными в Афганистане и Вьетнаме. Но проблема не только с «Рэмбо».

Депутат считает, что нужно присмотреться и к тем американским фильмам о «русской мафии», которая выставляет россиян сугубо бандитами и алкоголиками – такой контент Марченко называет оскорбительным.