«"Терминатору" приготовиться»: за просмотр культового боевика 80-х начнут штрафовать на миллионы рублей – позорит военных СССР

«”Терминатору” приготовиться»: за просмотр культового боевика 80-х начнут штрафовать на миллионы рублей – позорит военных СССР

29 января 2026 16:11
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Под раздачу могут попасть и фильмы про мафию. Благо, не все.

Все выше вероятность, что уже в ближайшем будущем легендарные голливудские (и не только!) фильмы прошлых лет россиянам придется смотреть где угодно, кроме официальных онлайн-кинотеатров. По крайней мере, этого хотел бы депутат Госдумы Евгений Марченко.

На недавнем заседании комитета ГД по защите семьи законодатель предложил начать штрафовать российские онлайн-сервисы, которые дают зрителям посмотреть, например, «Рэмбо». Сумма штрафа – 3 000 000 рублей.

«По его словам, в картине “наших доблестных военных выставляют не в самом лучшем свете”, тогда как “американские военные там герои”» – цитирует Марченко в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

«Рэмбо: Первая кровь» (1982)

По словам депутата, на «Окко» все еще доступны (для платных пользователей, конечно же) три части культовой экшен-франшизы с Сильвестром Сталлоне – именно в них он сражается с советскими военными в Афганистане и Вьетнаме. Но проблема не только с «Рэмбо».

Депутат считает, что нужно присмотреться и к тем американским фильмам о «русской мафии», которая выставляет россиян сугубо бандитами и алкоголиками – такой контент Марченко называет оскорбительным.

«Пришли за Рэмбо – Терминатору приготовиться. Эти инициативы, конечно, помогут победить западную пропаганду», – горько иронизирует «кровавая барыня».

Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991), «Рэмбо: Первая кровь» (1982)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
