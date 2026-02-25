«Терминатор 7» станет хитом только при одном условии: Кэмерону придется рискнуть по-крупному

Первый «Терминатор», вышедший в 1984 году, не просто стал хитом, а задал высокую планку для всей научной фантастики. А вышедший через семь лет «Судный день» и вовсе превратил историю про киборгов в эталон жанра, который до сих пор считают непревзойдённым.

Дальше, как это часто бывает, началось затухание: каждая новая серия теряла энергию, хронология запутывалась до невозможности, а целостность повествования рассыпалась на глазах. Поклонники уже давно предлагают радикальный выход — полностью перезапустить франшизу, осмелившись заменить самого Шварценеггера. Вопрос только в том, готов ли к такому шагу Джеймс Кэмерон.

«Чужой: Ромул»

История «Чужого» началась в 1979 году с фильма Ридли Скотта, который подарил миру Сигурни Уивер и её легендарную Рипли. Но дальше случилось то же, что и с «Терминатором»: со временем серия потеряла былую остроту, а даже возвращение Уивер к своей коронной роли не вернуло картинам магии оригинала.

Казалось, франшиза окончательно выдохлась, но неожиданное возрождение пришло оттуда, откуда не ждали. Вышедший недавно «Чужой: Ромул» доказал, что старые истории могут заиграть новыми красками, если подойти к ним с хорошим сценарием и свежим взглядом.

Обновление «Терминатора»

Первая серьёзная попытка перезапустить «Терминатора» без Шварценеггера случилась в 2009 году с фильмом «Да придёт спаситель», и она наглядно показала, насколько сложно вытащить франшизу из тени её главной звезды. Теперь, когда Джеймс Кэмерон снова у руля и получил расширенные полномочия, у саги появился реальный шанс на второе дыхание.

Но здесь возникает парадокс: сам Арнольд Шварценеггер, будучи живым символом серии, одновременно стал олицетворять её застой. Если в 37 лет он смотрелся идеальной бездушной машиной, то в 78 его появление в роли киборга, пусть даже «хорошего», выглядит уже неубедительно.

Как справедливо замечает автор Дзен‑канала «Мир комиксов и кино», сейчас пришло время для смелого шага — найти нового актёра, который сможет либо возглавить обновлённую сагу, либо хотя бы создать яркий образ в рамках отдельной картины.