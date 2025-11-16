«Терминатор 2: Судный день» должен был закончиться иначе: а его сиквел от Кэмерона и вовсе видели только единицы

«Терминатор 2: Судный день» по праву считается вершиной франшизы. Джеймс Кэмерон сумел сделать нечто особенное.

Если первая часть пугала мрачной атмосферой, то сиквел порадовал зрителей сочными красками, искрометным юмором и зрелищными экшен-сценами.

Мало кто догадывается, что изначально финал картины был совсем иным. А еще Джеймс Кэмерон создал сиквел «Судного дня», правда речь, конечно, не о «Терминаторе 3».

Альтернативный финал фильма «Терминатор 2: Судный день»

В финале «Терминатора 2» робот в исполнении Арнольда Шварценеггера жертвует собой, погружаясь в расплавленную сталь. Этот поступок должен был уничтожить все следы технологий, способных привести к созданию Скайнета.

Завершающий монолог Сары Коннор о ценности человеческой жизни точно запомнился зрителям.

Однако изначально картина имела дополнительные кадры. Джеймс Кэмерон снял расширенную версию будущего.

В ней Сара спокойно старела, присматривая за внучкой. Джон Коннор не стал лидером сопротивления, а сделал политическую карьеру в мирной Америке и работал в Сенате.

Создатели планировали показать, что угроза судного дня окончательно миновала. Но продюсеры отвергли этот вариант.

Такое завершение полностью закрывало возможность для сиквелов, а студия не хотела терять перспективную франшизу.

Сиквел от Джеймса Кэмерона

С 1996 по 2017 год посетители развлекательных парков «Universal Studios» могли увидеть особый проект. Аттракцион «T2-3D: Битва во времени» стал единственным мини-сиквелом «Терминатора 2», снятым Джеймсом Кэмероном. Это 3D-шоу объединило оригинальный актерский состав: Арнольда Шварценеггера, Линду Хэмилтон, Роберта Патрика и Эдварда Ферлонга.

В этом коротком продолжении зрители снова встречали Джона и Сару Коннор. Их преследовал все тот же Т-1000, но на помощь приходил обновленный Т-800.

Сюжет переносил героев в будущее для окончательной битвы со Скайнетом. Для 12-минутного проекта создали несколько новых моделей роботов, а зрелищные спецэффекты делали шоу по-настоящему захватывающим.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью.