Теперь знаю, что смотреть после «Невского»: 3 зарубежных сериала про полицейских с высоким рейтингом

Есть и драма, и триллер, и комедия.

Седьмой сезон «Невского» завершился, и многие ищут, чем заполнить пустоту между сезонами. Зарубежные сериалы про работу полиции демонстрируют разные подходы к жанру — от психологического детектива до социальной драмы.

Ниже — три проекта, которые стоит смотреть после «Невского», с рейтингами, отражающими признание зрителей.

«По долгу службы» — IMDb 8,7

Британский детектив о работе отдела по борьбе с коррупцией. Сержант Стив Арнотт оказывается в подразделении, где расследуют преступления внутри самой полиции.

На первый взгляд не связанные дела постепенно складываются в одну сложную картину, а в эпицентре оказывается загадочная фигура, от действий которой зависит многое в криминальном мире. Сериал делает акцент на мотивах и внутренней логике героев.

«Настоящий детектив» — IMDb 9,1

Антологический сериал, в каждом сезоне — новая история. Самый известный — первый, где детективы Раст Коул и Мартин Харт ведут расследование серийных убийств в Луизиане на протяжении 17 лет.

Сложные персонажи, мрачная атмосфера и сильный сюжет сделали этот сезон ориентиром для жанра. Другие сезоны тоже интересны, но первый остаётся эталоном.

«Прослушка» — IMDb 9,3

Культовый проект о полиции Балтимора, где прослушивание телефонов становится центральным методом расследования. Сериал показывает не только работу правоохранителей, но и криминальные структуры, жизнь людей по обе стороны закона. «Прослушка» — это не только драма о преступлениях, но и глубокий социальный портрет города, где понятие справедливости постоянно пересматривается.

Каждый из этих сериалов раскрывает тему полицейской работы по-разному — от системных сложностей до человеческих историй. Это делает их достойной заменой после «Невского», когда хочется увидеть, как детективы действуют в иных культурных и жанровых контекстах.