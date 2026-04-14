Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Теперь ясно, почему дядя Митя влюбился: баба Шура из «Любовь и голуби» в молодости — настоящая красавица (фото)

Теперь ясно, почему дядя Митя влюбился: баба Шура из «Любовь и голуби» в молодости — настоящая красавица (фото)

14 апреля 2026 21:31
Наталья Тенякова

Артистка пришла на пробы в купальнике.

Многие помнят бабу Шуру из «Любовь и голуби» как колоритную деревенскую женщину с характером. Сложно поверить, но на момент съемок Наталье Теняковой было всего 39 лет, и в жизни она выглядела совсем иначе.

Фото из молодости только подтверждают: актриса была настоящей красавицей, и теперь становится понятно, почему ее экранный партнер буквально «терял голову».

Как из красавицы сделали бабу Шуру

На пробы Тенякова пришла в купальнике и сначала решила, что предложение сыграть пожилую героиню — это шутка. Режиссер Владимир Меньшов оказался серьезен и увидел в ней именно тот характер, который нужен роли. Гримеры поработали так, что зрители даже не догадывались, насколько актриса молода.

Образ получился настолько точным, что баба Шура стала одним из самых запоминающихся персонажей фильма. При этом за внешней простотой скрывалась тонкая актерская работа и точное попадание в характер.

Какая Тенякова была в жизни

В юности Наталья Тенякова выглядела эффектно и естественно: правильные черты лица, выразительные глаза и никакой «пластики», только природная красота. Неудивительно, что внимание к ней было повышенным не только на экране, но и в жизни.

Кадр из фильма «Старшая сестра» (1966)

Сергей Юрский, сыгравший дядю Митю, был ее мужем в реальности, и их союз длился десятилетиями. Актриса оставалась любимой зрителями и в более зрелом возрасте, сохраняя то самое обаяние.

Наталья Тенякова ушла из жизни в июне 2025 года в возрасте 80 лет. По данным СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность — актриса умерла во сне. Прощание прошло в МХТ имени Чехова, после чего ее похоронили рядом с супругом Сергеем Юрским.

Фото: Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984), кадр из фильма «Старшая сестра» (1966)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше