Теперь все хотят себе Инди из «Глазами пса»: выяснили, что за порода очаровала миллионы зрителей

22 октября 2025 17:00
Кадр из фильма «Глазами пса»

Не только красивый, но и умный пес.

На прошлой неделе в кинотеатрах России и стран СНГ состоялась премьера необычного хоррора «Глазами пса». Весь фильм зрители видят происходящее через глаза четвероногого героя, что создаёт уникальный эффект присутствия.

Настоящим открытием картины стал пёс по кличке Инди, чья игра покорила аудиторию. По сюжету он вместе с хозяином переезжает в загадочный дом, где сталкивается с паранормальными явлениями.

После выхода фильма многие зрители захотели завести себе такого же питомца, вдохновившись обаянием и храбростью собаки-актёра.

Сюжет фильма «Глазами пса»

В фильме зрители становятся свидетелями тревожных событий. Пёс Инди с беспокойством наблюдает за странными изменениями, происходящими с его хозяином Тоддом.

После внезапной болезни мужчина преждевременно покидает больницу и вместе с верным спутником отправляется в заброшенный дом своего деда. В этом уединённом месте проницательный пёс начинает замечать тревожные признаки — таинственные силуэты, необъяснимые тени и даже призрачное существо.

С каждым днём Инди становится свидетелем того, как загадочная сила постепенно овладевает его хозяином. Пёс пытается противостоять надвигающейся тьме, используя свои природные инстинкты, чтобы спасти человека, которому он предан.

Кадр из фильма «Глазами пса»

Порода собаки из фильма «Глазами пса»

В центре необычного хоррора «Глазами пса» находится новошотландский ретривер по кличке Инди. Этот пёс не просто исполнитель роли, а полноправный рассказчик истории — камера неотрывно следует за его взглядом на мир.

Инди принадлежит режиссёру картины Бену Леонбергу, который назвал питомца в честь знаменитого Индианы Джонса. Съёмочный процесс занял 400 дней, ведь постановщику приходилось полностью подстраиваться под настроение и потребности четвероногого актёра.

После выхода фильма эта порода собак моментально оказалась в центре внимания. Многие зрители захотели завести себе такого же умного и преданного питомца, обращаясь к заводчикам новошотландских ретриверов.

В истории кино так уже бывало: «Маска» сделала популярными джек-рассел-терьеров, «Лесси» — колли, а «Хатико» — акита-ину.

Ранее портал «Киноафиша» писал, умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса».

Фото: Кадры из фильма «Глазами пса» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
