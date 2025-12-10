В продолжении «Рассказа служанки» восстание в Галааде устроит Ханна: но главный вопрос — вернется ли в «Заветах» Джун?

Появились первые кадры из сериала «Заветы», который станет прямым продолжением мрачной саги «Рассказ служанки». Новая история сфокусируется на судьбе тётки Лидии, а также на Ханне — дочери легендарной Джун Осборн. Девочка выросла в условиях тоталитарного режима Галаада.

Как выяснилось, наследница Джун, похоже, повторит судьбу своей мятежной матери.

Сюжет «Заветов»

Действие «Заветов» начнётся примерно через четыре года после финальных событий «Рассказа служанки». В центре новой истории окажется молодая женщина по имени Агнес Маккензи — та самая Ханна, дочь Джун Осборн, которой приёмные родители дали новое имя в надежде защитить её прошлое.

Как и её настоящая мать, Ханна-Агнес не сможет смириться с жестокостью режима Галаада и вступит на путь тайного сопротивления. Ей предстоит повторить судьбу Джун, только уже в новых, изменившихся условиях.

Важную роль в этом сыграет и тётка Лидия. После событий финала её взгляды претерпели радикальные изменения: из служительницы системы она превратилась в её тайного врага. В сиквеле она будет использовать своё положение, чтобы негласно помогать Ханне и её подругам в их опасной борьбе против государства.

Джун в «Заветах»

Будет ли Джун Осборн в истории — пока остаётся одним из главных вопросов. Новый проект является экранизацией романа-сиквела Маргарет Этвуд, и там Джун не является центральной фигурой.

Однако автор всей телевизионной франшизы, Брюс Миллер, ранее допускал, что Элизабет Мосс может вновь появиться в роли своей культовой героини, пусть и в новом качестве. Премьера «Заветов» запланирована на стриминге Hulu в апреле 2026 года.

Ранее портал «Киноафиша» объяснял концовку «Рассказа служанки»