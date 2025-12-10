Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В продолжении «Рассказа служанки» восстание в Галааде устроит Ханна: но главный вопрос — вернется ли в «Заветах» Джун?

В продолжении «Рассказа служанки» восстание в Галааде устроит Ханна: но главный вопрос — вернется ли в «Заветах» Джун?

10 декабря 2025 10:52
Кадр из сериала «Рассказ служанки»

Премьера спин-оффа запланирована на следующий год.

Появились первые кадры из сериала «Заветы», который станет прямым продолжением мрачной саги «Рассказ служанки». Новая история сфокусируется на судьбе тётки Лидии, а также на Ханне — дочери легендарной Джун Осборн. Девочка выросла в условиях тоталитарного режима Галаада.

Как выяснилось, наследница Джун, похоже, повторит судьбу своей мятежной матери.

Сюжет «Заветов»

Действие «Заветов» начнётся примерно через четыре года после финальных событий «Рассказа служанки». В центре новой истории окажется молодая женщина по имени Агнес Маккензи — та самая Ханна, дочь Джун Осборн, которой приёмные родители дали новое имя в надежде защитить её прошлое.

Как и её настоящая мать, Ханна-Агнес не сможет смириться с жестокостью режима Галаада и вступит на путь тайного сопротивления. Ей предстоит повторить судьбу Джун, только уже в новых, изменившихся условиях.

Важную роль в этом сыграет и тётка Лидия. После событий финала её взгляды претерпели радикальные изменения: из служительницы системы она превратилась в её тайного врага. В сиквеле она будет использовать своё положение, чтобы негласно помогать Ханне и её подругам в их опасной борьбе против государства.

Кадр из сериала «Заветы»

Джун в «Заветах»

Будет ли Джун Осборн в истории — пока остаётся одним из главных вопросов. Новый проект является экранизацией романа-сиквела Маргарет Этвуд, и там Джун не является центральной фигурой.

Однако автор всей телевизионной франшизы, Брюс Миллер, ранее допускал, что Элизабет Мосс может вновь появиться в роли своей культовой героини, пусть и в новом качестве. Премьера «Заветов» запланирована на стриминге Hulu в апреле 2026 года.

Кадр из сериала «Заветы»

Ранее портал «Киноафиша» объяснял концовку «Рассказа служанки»

Фото: Кадры из сериалов «Заветы», «Рассказ служанки»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным 2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным Читать дальше 10 декабря 2025
Чем Кольцо Всевластья похоже на Железный трон: кажется, Мартин списал главную деталь у Толкина Чем Кольцо Всевластья похоже на Железный трон: кажется, Мартин списал главную деталь у Толкина Читать дальше 11 декабря 2025
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Читать дальше 10 декабря 2025
В новых сериях «Анатомии страсти» вернется культовая героиня из 1 сезона: этого ждали все фанаты В новых сериях «Анатомии страсти» вернется культовая героиня из 1 сезона: этого ждали все фанаты Читать дальше 10 декабря 2025
«Ведьмак» мог лишиться не только Кавилла: экранная Цири впервые призналась, что собиралась уйти вслед за Геральтом «Ведьмак» мог лишиться не только Кавилла: экранная Цири впервые призналась, что собиралась уйти вслед за Геральтом Читать дальше 10 декабря 2025
Этого героя «Дома дракона» ненавидели даже больше Джоффри в «Игре престолов»: спойлер — в третьем сезоне его ждет печальный финал Этого героя «Дома дракона» ненавидели даже больше Джоффри в «Игре престолов»: спойлер — в третьем сезоне его ждет печальный финал Читать дальше 9 декабря 2025
Еще не вышел второй сезон «Фоллаута», а уже известно, когда Гуль вернется с третьим: авторы не хотят тянуть кот за хвост Еще не вышел второй сезон «Фоллаута», а уже известно, когда Гуль вернется с третьим: авторы не хотят тянуть кот за хвост Читать дальше 9 декабря 2025
Люси и Гуль будут вместе в «Фоллауте»? Элла Пернелл поставила точку в фанатских теориях Люси и Гуль будут вместе в «Фоллауте»? Элла Пернелл поставила точку в фанатских теориях Читать дальше 9 декабря 2025
От второго сезона «Чужого: Земля» ждут кроссовера с Хищником: шоураннер расставил все точки над i — будет ли слияние вселенных? От второго сезона «Чужого: Земля» ждут кроссовера с Хищником: шоураннер расставил все точки над i — будет ли слияние вселенных? Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше