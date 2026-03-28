Меню
Русский English
Отмена
Теперь ставка не на Озчивита: звезда российских фильмов впервые получил роль в новых «Ёлках»

28 марта 2026 14:15
Кадр из фильма «Ёлки 13»

Одного из героев сыграет Сергей Бурунов.

Новогодняя франшиза «Ёлки» расширила каст. Впервые за все фильмы в ней примет участие Сергей Бурунов. Более того, в грядущей части, уже тринадцатой по счету, актеру досталась ведущая роль. Премьера ленты снова станет предновогодним подарком зрителям.

Сюжет

Новогодняя магия в очередной раз сведет вместе судьбы людей, которые, казалось бы, никогда не должны были пересечься. Одна из новелл расскажет об упрямом предпринимателе Игоре, который в канун праздника неожиданно попадает в удивительные события.

Колдунья насылает на него злой рок. Чтобы снять проклятие, нужно помириться с дочерью. Вот только Игорь уже успел забыть о ней. В итоге герой Бурунова вынужден обратиться за помощью к экстрасенсу, причем к самому Александру Шепсу.

Детали

В Сети уже опубликованы первые снимки со съемок. На кадрах Бурунов запечатлен в белой пушистой шубе, а также в образе главного новогоднего волшебника.

Актер признался, что его заинтересовала тщательная работа над сценарием и масштаб самой истории, который очень точно описал постановщик Жора Крыжовников.

«Это как от Гайдая к открытому шторму», — рассказал Бурунов.

Выход фильма в прокат ожидается 17 декабря.

Фото: Кадры из фильма «Ёлки 13» (2026)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше