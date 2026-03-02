Теперь с монстрами бьются не дети, а пенсионеры: авторы «Очень странных дел» выпускают новый хит для Netflix

Братья Даффер только поставили точку в «Очень странных делах» и, кажется, даже не думали переводить дух. Уже 21 мая на Netflix выходит их новый проект под названием «Городок». Только на этот раз в центре событий не компания подростков на великах, а пенсионеры, которым, видимо, тоже есть что противопоставить мировому злу.

Сюжет сериала «Городок»

Сюжет разворачивается в месте, которое на первый взгляд кажется идеальным уголком для беззаботной старости. Туда приезжает новый житель, который всё ещё не может оправиться от потери близкого человека.

Но идиллия рушится, когда он сталкивается с настоящим чудовищем и понимает: здесь всё не то, чем кажется. Вместе с группой таких же «неподходящих» обитателей он берётся распутывать мрачную тайну. Очень скоро выясняется, что золотые годы могут быть куда опаснее молодости, а старики, которых все списали со счетов, способны на гораздо большее, чем принято думать.

Детали сериала «Городок»

Братья Даффер признались, что на «Городок» их вдохновил старый фильм «Кокон» Рона Ховарда. Идея показалась им интересной прежде всего потому, что пенсионеры в их истории — такие же полноценные герои, которым приходится иметь дело с самыми настоящими ужасами, причём как житейскими, так и потусторонними.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, и ему уже прочат успех.