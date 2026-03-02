Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Теперь с монстрами бьются не дети, а пенсионеры: авторы «Очень странных дел» выпускают новый хит для Netflix

Теперь с монстрами бьются не дети, а пенсионеры: авторы «Очень странных дел» выпускают новый хит для Netflix

2 марта 2026 10:52
Кадр из сериала «Городок»

Герои «Городка» — возрастные люди.

Братья Даффер только поставили точку в «Очень странных делах» и, кажется, даже не думали переводить дух. Уже 21 мая на Netflix выходит их новый проект под названием «Городок». Только на этот раз в центре событий не компания подростков на великах, а пенсионеры, которым, видимо, тоже есть что противопоставить мировому злу.

Сюжет сериала «Городок»

Сюжет разворачивается в месте, которое на первый взгляд кажется идеальным уголком для беззаботной старости. Туда приезжает новый житель, который всё ещё не может оправиться от потери близкого человека.

Но идиллия рушится, когда он сталкивается с настоящим чудовищем и понимает: здесь всё не то, чем кажется. Вместе с группой таких же «неподходящих» обитателей он берётся распутывать мрачную тайну. Очень скоро выясняется, что золотые годы могут быть куда опаснее молодости, а старики, которых все списали со счетов, способны на гораздо большее, чем принято думать.

Кадр из сериала «Городок»

Детали сериала «Городок»

Братья Даффер признались, что на «Городок» их вдохновил старый фильм «Кокон» Рона Ховарда. Идея показалась им интересной прежде всего потому, что пенсионеры в их истории — такие же полноценные герои, которым приходится иметь дело с самыми настоящими ужасами, причём как житейскими, так и потусторонними.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, и ему уже прочат успех.

Фото: Кадры из сериала «Городок»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств» Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств» Читать дальше 3 марта 2026
Майор Гром больше не ловит преступников — он растит 3 детей: даты выхода сериала «Время Счастливых» — премьера 5 марта Майор Гром больше не ловит преступников — он растит 3 детей: даты выхода сериала «Время Счастливых» — премьера 5 марта Читать дальше 2 марта 2026
Фанаты будут рыдать в декабре в кино: вот кто погибнет в самом начале новых «Мстителей» Фанаты будут рыдать в декабре в кино: вот кто погибнет в самом начале новых «Мстителей» Читать дальше 1 марта 2026
Этот сериал считают культовым миллионы зрителей по всем миру, но не Тарантино: «Невыносимо тоскливо и скучно» Этот сериал считают культовым миллионы зрителей по всем миру, но не Тарантино: «Невыносимо тоскливо и скучно» Читать дальше 1 марта 2026
В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал Читать дальше 1 марта 2026
На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили Читать дальше 28 февраля 2026
Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон Читать дальше 28 февраля 2026
От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно Читать дальше 28 февраля 2026
Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше