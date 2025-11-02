Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Теперь понятно, кто из «Мстителей» должен умереть следующим: в комиксах его судьба давно прописана

Теперь понятно, кто из «Мстителей» должен умереть следующим: в комиксах его судьба давно прописана

2 ноября 2025 12:19
Кадр из фильма «Мстители: Финал»

На Железном человеке и Капитане Америке дело не закончится.

Киновселенная Marvel привыкла к потерям. После смерти Железного человека и ухода Капитана Америки зрители поняли — даже самые сильные не вечны. И теперь на очереди может быть сам хранитель магического баланса — Доктор Стивен Стрэндж.

Почему фанаты ждут конца эпохи

После фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» герой Бенедикта Камбербэтча стал новой опорой Мстителей. Он — тот, кто удерживает расползающиеся миры, вмешивается в судьбы героев и исправляет ошибки других. Но чем сильнее становится маг, тем чаще Marvel лишает нас таких персонажей.

В комиксах это уже произошло: в арке «Смерть Доктора Стрэнджа» Стивен погибает от руки Кецилия — своего старого врага, которого зрители помнят по фильму 2016 года. Его душа уходит, а титул Верховного мага переходит к Клее, бывшей жене Стрэнджа.

Что это значит для киновселенной

На экране у Доктора другой путь — здесь его личная история связана с Кристиной Палмер (Рэйчел МакАдамс). Однако Marvel умеет переосмыслять канон. Если в комиксах Клеа стала новым защитником Земли, то в фильмах её место может занять Кристина — или же новая героиня мультивселенной.

Логика Marvel проста: каждая эпоха завершается уходом старых лидеров. После Тони Старка и Стива Роджерса именно Стрэндж остался последним «столпом» третьей фазы. А значит, его уход будет не просто драматичным — символичным.

Грядёт смена поколений

Кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Marvel уже выстраивает новую плеяду героев: Женщина-Халк, Джейн Фостер-Тор, Кейт Бишоп, Сэм Уилсон в роли нового Капитана Америки. Их появление говорит одно — старым Мстителям пора уступать место. И, вероятно, Доктор Стрэндж станет тем, кто закроет эту эпоху окончательно.

Пока он жив — и по-прежнему держит портал между мирами открытым. Но в киновселенной Marvel даже маги не бессмертны. И если «Смерть Доктора Стрэнджа» всё же экранизируют, это станет не концом, а переходом к новой магической эре.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Финал»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала Читать дальше 3 ноября 2025
91% и 93% на RT: фильм про сестру Холмса со звездой «Ведьмака» (и Одиннадцать!) собрал 200 млн просмотров, став одной из лучших находок Netflix 91% и 93% на RT: фильм про сестру Холмса со звездой «Ведьмака» (и Одиннадцать!) собрал 200 млн просмотров, став одной из лучших находок Netflix Читать дальше 2 ноября 2025
Самый подлый во всем Братстве? Ранняя версия Боромира делает его злодеем похлеще Сарумана Самый подлый во всем Братстве? Ранняя версия Боромира делает его злодеем похлеще Сарумана Читать дальше 2 ноября 2025
Самыми жуткими вампирами в «Сумерках» были вовсе не Вольтури: неудивительно, что Ренесми чуть не убили Самыми жуткими вампирами в «Сумерках» были вовсе не Вольтури: неудивительно, что Ренесми чуть не убили Читать дальше 2 ноября 2025
«Форсаж 11» выйдет в 2027 году, но стоило бы остановиться на 10 фильме: объясняем, почему «Форсаж 11» выйдет в 2027 году, но стоило бы остановиться на 10 фильме: объясняем, почему Читать дальше 2 ноября 2025
Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»? Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»? Читать дальше 2 ноября 2025
На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине Читать дальше 2 ноября 2025
Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать Читать дальше 2 ноября 2025
Это аниме 2025 года собирает полные залы по всему миру: смотрят даже те, кто далек от жанра Это аниме 2025 года собирает полные залы по всему миру: смотрят даже те, кто далек от жанра Читать дальше 2 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше