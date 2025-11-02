Теперь понятно, кто из «Мстителей» должен умереть следующим: в комиксах его судьба давно прописана

Киновселенная Marvel привыкла к потерям. После смерти Железного человека и ухода Капитана Америки зрители поняли — даже самые сильные не вечны. И теперь на очереди может быть сам хранитель магического баланса — Доктор Стивен Стрэндж.

Почему фанаты ждут конца эпохи

После фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» герой Бенедикта Камбербэтча стал новой опорой Мстителей. Он — тот, кто удерживает расползающиеся миры, вмешивается в судьбы героев и исправляет ошибки других. Но чем сильнее становится маг, тем чаще Marvel лишает нас таких персонажей.

В комиксах это уже произошло: в арке «Смерть Доктора Стрэнджа» Стивен погибает от руки Кецилия — своего старого врага, которого зрители помнят по фильму 2016 года. Его душа уходит, а титул Верховного мага переходит к Клее, бывшей жене Стрэнджа.

Что это значит для киновселенной

На экране у Доктора другой путь — здесь его личная история связана с Кристиной Палмер (Рэйчел МакАдамс). Однако Marvel умеет переосмыслять канон. Если в комиксах Клеа стала новым защитником Земли, то в фильмах её место может занять Кристина — или же новая героиня мультивселенной.

Логика Marvel проста: каждая эпоха завершается уходом старых лидеров. После Тони Старка и Стива Роджерса именно Стрэндж остался последним «столпом» третьей фазы. А значит, его уход будет не просто драматичным — символичным.

Грядёт смена поколений

Marvel уже выстраивает новую плеяду героев: Женщина-Халк, Джейн Фостер-Тор, Кейт Бишоп, Сэм Уилсон в роли нового Капитана Америки. Их появление говорит одно — старым Мстителям пора уступать место. И, вероятно, Доктор Стрэндж станет тем, кто закроет эту эпоху окончательно.

Пока он жив — и по-прежнему держит портал между мирами открытым. Но в киновселенной Marvel даже маги не бессмертны. И если «Смерть Доктора Стрэнджа» всё же экранизируют, это станет не концом, а переходом к новой магической эре.

