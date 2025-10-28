Меню
Теперь официально: Netflix и Финчер снимают продолжение «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом — дата премьеры уже известна

28 октября 2025 15:13
Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Продолжение истории обещает быть даже громче оригинала, обещают создатели.

Когда-то это казалось просто слухом, но теперь всё официально: мир наконец знает дату выхода продолжения «Однажды в… Голливуде» под названием «Приключения Клиффа Бута».

История каскадёра Клиффа Бута, которого снова сыграет Брэд Питт, получила продолжение — и оно обещает быть громче, чем оригинал.

Новый фильм и знакомые лица

Сценарий написал Квентин Тарантино, а режиссёром выступает Дэвид Финчер. Их связка с Брэдом Питтом уже подарила «Семь» и «Бойцовский клуб».

Теперь к ним присоединились Яхья Абдул-Матин II, Элизабет Дебики, Скотт Каан и Карла Гуджино. Атмосфера на съёмках, по словам источников, ближе к нуару, чем к гламурной ностальгии Тарантино.

Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Когда ждать премьеру

Съёмки стартовали летом 2025 года в Лос-Анджелесе. Variety сообщает, что премьера фильма состоится летом 2026 года. Netflix обсуждает вариант широкого кинотеатрального релиза, а не только онлайн-премьеры.

Компания уже тестирует подобный формат на новой «Хронике Нарнии» Греты Гервиг, и если эксперимент сработает, зрителей ждёт полноценный мировой прокат.

Что известно о сюжете

После событий оригинала Клифф Бут больше не просто дублёр актёра Рика Далтона. Теперь он решает закулисные проблемы Голливуда — от скандалов до криминальных историй.

По стилю это смесь драмы и триллера, где финчеровская мрачность встречается с тарантиновским юмором и точными диалогами.

Голливуд после занавеса

Если «Однажды в… Голливуде» был историей о закате старой индустрии, то новый фильм — о тех, кто выжил внутри. Клифф Бут здесь не герой, а человек, который видит оборотную сторону звёздного мира и умеет работать в его тени. И, похоже, теперь этот тень снова выйдет на большой экран.

Фото: Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
