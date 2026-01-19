Меню
Теперь не могу смотреть «Алладин» как раньше: жуткая фанатская теория превратила мультик в хоррор

Теперь не могу смотреть «Алладин» как раньше: жуткая фанатская теория превратила мультик в хоррор

19 января 2026 21:31
Кадр из мультфильма «Аладдин»

У версии есть любопытные доказательства.

Диснеевские мультфильмы стали частью детства для нескольких поколений в России. Многие выросли на историях о Золушке, Аладдине и Русалочке.

Но со временем повзрослевшие зрители начали замечать в этих знакомых сюжетах неочевидные детали и темы. Появилось множество фанатских трактовок, которые порой переворачивают восприятие классики. Некоторые из таких теорий могут даже показаться пугающими.

Версия об «Аладдине»

В интернете некоторое назад обсуждали необычную и даже мрачную версию сюжета «Аладдина». Согласно этой теории, история происходит не в прошлом, а в очень отдалённом будущем.

Всё действие разворачивается в пустыне, в которую превратилась Земля после глобальной катастрофы, возможно, ядерной.

Выжившие люди вынуждены были вернуться к простейшему укладу жизни, без привычных технологий. Но взамен они обрели магию.

В пользу этой версии говорят многочисленные детали. Например, Джинн постоянно шутит, используя отсылки к поп-культуре XX века, и появляется в смокинге и солнцезащитных очках.

Кроме того, когда он впервые видит Аладдина, то с иронией называет его одежду нарядом «третьего века». Это намекает, что Джинн застал 300-й год от какого-то отсчёта.

Пробыв в заточении десять тысяч лет, он оказывается на свободе в 10300 году. Именно тогда, по этой теории, и происходят события мультфильма.

Кадр из мультфильма «Аладдин»

Мультфильм «Аладдин»

Мультфильм «Аладдин», выпущенный в 1992 году, не просто добился успеха — он на несколько лет установил новый стандарт кассовых сборов для анимации, уступив пальму первенства затем лишь грандиозному «Королю Льву».

Признание критиков выразилось в двух заслуженных «Оскарах», но истинная сила проекта проявилась в его удивительной живучести и способности к перерождению. Популярность вселенной породила два полнометражных сиквела и отдельный анимационный сериал.

В 2014 году магия «Аладдина» покорила театральные подмостки Бродвея, превратившись в грандиозный мюзикл. А в 2019 году вышел масштабный игровой ремейк под руководством Гая Ричи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой стране происходят события «Ходячего замка».

Фото: Кадры из мультфильма «Аладдин» (1992)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
