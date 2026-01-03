Меню
Киноафиша Статьи Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них

3 января 2026 17:38
Кадр из фильма «Матрица» (1999)

Даже Нео иногда их снимал.

С момента выхода «Матрицы» прошло уже четверть века, но её культовый статус только укрепился. Эта фантастическая лента стала настоящим эталоном для целого поколения режиссёров, которые до сих пор пытаются повторить её магию.

Однако сделать это оказалось невероятно сложно — даже у самих создателей не получилось вернуться в былую форму. Четвёртая часть франшизы, «Матрица: Воскрешение», вышедшая в 2021 году, была встречена прохладно и не смогла завоевать сердца фанатов, которые по-прежнему предпочитают пересматривать оригинал.

И дело здесь не только в ностальгии. Даже после десятков просмотров кажется, что в первой «Матрице» остались неразгаданные тайны и тонкие детали, которые продолжают будоражить воображение. Одна из таких загадок, например, связана с, казалось бы, простым аксессуаром — теми самыми культовыми солнцезащитными очками, которые носят герои.

Очки в «Матрице»

В мире «Матрицы» солнцезащитные очки носят практически все, кто посвящён в правду о виртуальной реальности: и харизматичный Морфеус, и неуловимая Тринити, и даже главный антагонист агент Смит. Да и сам Нео большую часть экранного времени щеголяет в затемнённых линзах. Однако есть и те, кто обходится без них.

Возникает резонный вопрос: если каждый в Матрице может создать себе любой облик, почему же именно очки есть у всех. Ведь никаких особых способностей они не дают.

Кадр из фильма «Матрица» (1999)

Мудрецы и очки

Согласно одной из популярных версий, тёмные очки в «Матрице» — это не просто стиль, а своеобразный маркер посвящения. Они показывают, кто уже знает правду о виртуальной реальности, а кто всё ещё живёт в иллюзии.

Яркий пример — культовая сцена выбора между красной и синей таблеткой, где отражения этих пилюль видны прямо в линзах Морфеуса.

Кроме того, этот аксессуар резко отделяет цифровую вселенную от реального мира. Внутри Матрицы герои выглядят безупречно стильно: кожаные плащи, чёрная одежда и, конечно, очки. А вот в настоящем мире они одеваются просто и функционально.

А вот Архитектор и Оракул обходятся без очков. Возможно, это тонкий намёк на их исключительность. Мудрецы не просто знают о системе — они понимают её на таком глубоком уровне, что им уже не нужны внешние символы освобождения.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Киану Ривз раскрыл смысл «Матрицы».

Фото: Кадр из фильма «Матрица» (1999)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
