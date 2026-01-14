Меню
«Темную башню» пытались, но это был провал: 3 книги Стивена Кинга, которые невозможно экранизировать

14 января 2026 15:42
Кадр из фильма «Темная башня»

Даже Голливуд с его бюджетами и спецэффектами пасует перед этими текстами.

С экранизациями произведений Стивена Кинга всегда была особая лотерея. Одни фильмы становятся вечной классикой, другие — учебником по тому, как не стоит обращаться с первоисточником. Но есть истории, которые будто изначально написаны с припиской «только для книги». Ниже — три таких текста: радикальные, тревожные и почти неподдающиеся переводу на язык кино.

«Возвратившийся Каин»

Рассказ из сборника «Команда скелетов» пугает не монстрами, а будничностью ужаса. Здесь нет привычной драматургии, подготовки или оправданий — только холодное наблюдение за человеком, который внезапно начинает стрелять. Вся сила «Каина» — в финале и интонации. На экране это либо превратилось бы в спекуляцию на трагедии, либо потеряло главный эффект: ощущение, что вы слишком поздно поняли, что именно перед вами.

«Регуляторы»

Один из самых странных романов Кинга, выпущенный под псевдонимом Ричард Бахман, и, пожалуй, один из самых «некинематографичных». Параллельные реальности, ожившие телевизионные злодеи, детские страхи и ощущение кошмара, увиденного изнутри. В тексте «Регуляторы» работают за счёт воображения читателя. В кино же всё рискует скатиться в абсурд — грань между пугающим и нелепым здесь слишком тонкая.

«Тёмная башня»

Главный магнум опус Кинга — и одновременно его самое уязвимое произведение для экрана. Семь книг, мультивселенная, перекрёстные отсылки ко всему корпусу текстов, появление самого автора как персонажа и постоянная смена жанров. Уже одна экранизация доказала, что сжать «Тёмную башню» до понятного формата почти невозможно. Даже сериал остаётся рискованной авантюрой: слишком многое здесь работает именно как литературный опыт, а не как зрелище.

Все эти истории объединяет одно: они держатся не столько на сюжете, сколько на ощущении. А именно это ощущение — зыбкое, тревожное, иногда откровенно некомфортное — кино чаще всего и теряет.

Фото: Кадр из фильма «Темная башня»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
