Темная теория из «Гарри Поттера» ожила в 5 сезоне «Очень странных дел»: похоже, что Уилл — копия Мальчика-который-выжил

И не факт, что ему удастся повторить подвиг Гарри.

Пятый сезон «Очень странных дел» наконец сделал Уилла Байерса центром истории — и это неожиданно сблизило сериал с одной из самых мрачных идей «Волшебного мира». Фандом мгновенно уловил параллели, и теперь теория о «тёмном Поттере» звучит пугающе убедительно.

Если коротко: связь Уилла и Векны стала настолько глубокой, что зрители всерьёз обсуждают вариант «Уилл как крестраж». И новые эпизоды это только подкрепляют.

Почему зрители увидели в Уилле «крестраж» Векны

В «Гарри Поттере» крестраж — это фрагмент души убийцы, который случайно или намеренно попадает в человека или предмет. Гарри стал таким носителем, едва выжив после нападения Волан-де-Морта.

Теперь то же самое угадывают в истории Уилла. Его долгие годы странной связи с Изнанкой наконец обретают конкретику: Векна оставила в нём нечто, что не исчезло после спасения в первом сезоне.

В пятом сезоне Уилл чувствует Векну, видит его, понимает его намерения — будто подключён к тёмной сети. А в одном из эпизодов он использует силу, чтобы разорвать Демогоргонов точно так же, как это делал Векна.

Даже Ноа Шнапп заметил параллель — актёр признался, что пересматривал фильмы о Поттере, чтобы точнее сыграть сцены связи героя с его «тёмным двойником».

Почему эта параллель важна для сюжета пятого сезона

Братья Даффер впервые делают Уилла не просто «ребёнком, пережившим травму», а персонажем, чья внутренняя тьма становится частью глобального конфликта. Он больше не наблюдатель — он прямой участник.

Его влияние на существ Изнанки говорит о том, что Векна оставила в нём часть себя, пусть и не по собственной воле. Это уже не метафора, а сюжетная доминанта.

И хотя авторы избегают магической терминологии, механика работает почти один в один как крестраж: злодей оставляет фрагмент себя в живом человеке — и связь становится неразрывной.

Что это значит для второй части сезона

Вот здесь теория становится особенно тревожной. В «Гарри Поттере» крестраж внутри Гарри означал, что он должен умереть, чтобы победить Волан-де-Морта.

Фандом уже задаётся вопросом: пойдут ли «Очень странные дела» по тому же пути? Или сознательно отвергнут эту логику и позволят Уиллу прожить собственную, менее трагичную версию избранничества?

Одно ясно: Уилл теперь — ключевой элемент финального конфликта. И эта связь с Векной превращает его из «того самого мальчика из первого сезона» в центральную фигуру последней битвы.

