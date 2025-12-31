Меню
Киноафиша Статьи Тело Сулеймана лежит в Стамбуле, но вот сердца там нет: историки уже несколько столетий не могут разгадать эту загадку

31 декабря 2025 08:56
Кадр из сериала «Великолепный век»

И это в прямом, а не переносном смысле.

Имя Сулеймана Великолепного сегодня знают даже те, кто далёк от истории Османской империи. Для одних он — реальный правитель XVI века, для других — харизматичный герой сериала «Великолепный век», в чьём образе сплелись власть, страсть и трагедия. Но за экранной легендой скрывается история куда более странная и мрачная: сердце султана после смерти исчезло, превратившись в одну из главных исторических загадок Европы.

Смерть султана в походе, о которой нельзя было говорить

7 сентября 1566 года Сулейман умер в военном лагере под венгерской крепостью Сигетвар. Ему был 71 год, и он до последнего оставался в походе — как настоящий воин, а не дворцовый правитель. Причины смерти до конца не ясны: возраст, подагра, дизентерия. Самое символичное — султан так и не узнал, что крепость была взята. Его смерть остановила дальнейшее продвижение османов к Вене и изменила ход истории.

48 дней молчания и решение, от которого холодеет

О кончине падишаха нельзя было сообщать сразу. Великий визирь Соколлу Мехмед-паша понимал: новость могла вызвать хаос и борьбу за власть. Смерть скрывали 48 дней. Формально Сулейман «продолжал жить», а приказы отдавались от его имени.

Но существовала и религиозная проблема: по исламской традиции человек должен быть похоронен там, где умер. Тело же нужно было доставить в Стамбул. Решение оказалось радикальным — внутренние органы султана извлекли, чтобы сохранить тело в дороге.

Золотой сосуд и исчезнувшее сердце

По свидетельствам османских хронистов, сердце и другие органы Сулеймана поместили в золотой сосуд и захоронили прямо у Сигетвара. Позже на этом месте появился целый мемориальный комплекс — мавзолей, мечеть, монастырь дервишей. Он простоял больше века, пока в конце XVII века его не разрушили войска Габсбургов.

С этого момента след сердца султана теряется.

Поиски XXI века и тень «Великолепного века»

С 2013 года археологи снова ищут утраченный мавзолей. Найдены руины, тайные ходы, элементы декора, удивительно похожие на мавзолей Сулеймана в Стамбуле. Но самого золотого сосуда нет до сих пор.

Интересно, что интерес к этой истории подогрел и сериал «Великолепный век». Экранный Сулейман стал символом эпохи — и многие туристы едут в Сигетвар именно после знакомства с ним как с персонажем, а не только как с исторической фигурой.

Сердце султана по-прежнему где-то рядом — возможно, под венгерским холмом, возможно, давно утеряно. Но именно эта тайна делает образ Сулеймана ещё сильнее: даже после смерти он остаётся фигурой, которую невозможно разгадать до конца.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
