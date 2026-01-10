Меню
Киноафиша Статьи Тело реальной Хюррем было похоже на опару, на лицо – никакая. Тогда зачем ее вообще взяли в гарем к султану?

10 января 2026 07:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Почему женщина, далёкая от идеалов красоты, стала самой влиятельной наложницей Османской империи.

О Хюррем принято думать как о красавице, затмевающей всех соперниц. Но историки говорят об обратном: реальная любимица Сулеймана, известная в Европе как Роксолана, была женщиной совсем не той внешности, которую мы привыкли видеть в сериале «Великолепный век».

Венецианские послы, встречавшиеся с ней, описывали её невысокой, плотной, с крупным носом, узкими губами и почти невидимыми бровями.

Лицо — безликое, тело сравнивали с «опарой» — мягкое, бесформенное, далёкое от эталонов красоты.

В гарем отбирали не красавиц

Вопреки мифам, султаны не искали исключительно писаных красавиц. Главное условие отбора в гарем — крепкое здоровье, отсутствие физических изъянов и способность быстро обучаться.

Девочек в возрасте 7–10 лет покупали на рынках рабов, отдавали в семьи знати для воспитания, а в гарем отправляли только лучших.

Там будущих наложниц учили всему: от манер и танцев до дипломатии. Именно образование, умение вести беседу и подстраиваться под настроение султана ценились куда выше, чем красота.

За что Сулейман полюбил Хюррем

Сулейман Великолепный выбрал Хюррем вовсе не за внешность. Современники писали, что она обладала редким для гарема характером — весёлым, лёгким, живым.

Она умела рассмешить, поддержать беседу, быть интересной собеседницей. Хюррем быстро завоевала доверие султана, стала его любимицей и матерью его сыновей.

Её острый ум и невероятное обаяние сделали из простой наложницы женщину, чьё влияние ощущалось далеко за пределами дворца.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
