Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Телевизор по цене «Жигулей»: «колхозницу» из «Вокзала для двоих» зря считали бедной – вот что выдавало ее реальное положение

Телевизор по цене «Жигулей»: «колхозницу» из «Вокзала для двоих» зря считали бедной – вот что выдавало ее реальное положение

8 октября 2025 12:19
«Вокзал для двоих»

Роскошная квартира, импортная техника и видеокассеты за 300 рублей — пересматриваем фильм Рязанова и разбираемся, сколько на самом деле стоил комфорт в эпоху дефицита.

Мало какой советский фильм передал атмосферу начала 80-х так точно, как «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова.

За мелодрамой о случайной встрече скрывается целая энциклопедия быта той эпохи: дефицит, спекуляции, вечный поиск «достать».

Особенно выразительно это показано через героиню Нонны Мордюковой — ту самую «колхозницу» с квартирой, заставленной коврами, хрусталём и японской техникой. Разбираемся, что это были за телевизор и видеомагнитофон — и сколько на самом деле стоила такая роскошь в 1982 году.

Что за техника была у «колхозницы»

На экране — портативный видеомагнитофон японской фирмы JVC (модель HR-4100 EG) 1978 года выпуска и цветной телевизор Sony Trinitron KV-1210, сошедший с конвейера ещё в 1968-м, сообщает дзен-канал Лавка старьевщика.

Даже если разница в возрасте приборов десять лет, в советской реальности это был недосягаемый уровень. Обычный человек такую роскошь мог увидеть разве что на ВДНХ или в фильме.

«Вокзал для двоих»

Цены, от которых кошелёк сжимается от ужаса

Средняя зарплата в 1982 году — около 180 рублей. А телевизор и видеомагнитофон обошлись бы в 5000–7000 рублей, если покупать их на чёрном рынке.

Столько же стоили отечественные «Жигули» или приличная дача. Неудивительно, что Мордюкова играла женщину из теневого бизнеса. Достать такую технику можно было только через тех, кто имел выезд за границу — дипломатов, военных или фарцовщиков.

Когда кассета дороже путёвки в Гагры

В фильме прозвучала и ещё одна деталь — кассета с записью стоила 300 рублей. Для официантки Веры это звучало как фантастика, ведь это почти двухмесячная зарплата.

«Перевод на русский язык дорогой!» — парировала героиня.

Смех зрителей скрывал узнавание: всё импортное тогда действительно было «по знакомству» и «через проводника».

Сегодня эти модели — редкие винтажные трофеи. На онлайн-аукционах рабочие экземпляры стоят 25–40 тысяч рублей. Не дешево, но уже не цена мечты, как тогда, в 1982-м, когда телевизор мог стоить как автомобиль, а кассета — как отпуск у моря.

Также прочитайте: Этот магнитофон из «Калины красной» был копией Philips: почему за него платили больше, чем за мопед

Фото: Кадр из фильма «Вокзал для двоих» (1982)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фанаты пересмотрели «Служебный роман» и утроили спор в Сети: мог ли Новосельцев стать хорошим начальником отдела? Фанаты пересмотрели «Служебный роман» и утроили спор в Сети: мог ли Новосельцев стать хорошим начальником отдела? Читать дальше 9 октября 2025
Помните операцию с письмом в «Месте встречи»? Шарапов не зря вырвал лист прямо перед Фоксом — вот зачем он это сделал Помните операцию с письмом в «Месте встречи»? Шарапов не зря вырвал лист прямо перед Фоксом — вот зачем он это сделал Читать дальше 9 октября 2025
Дом, где Кузякин «шибанулся», и кафе, где соблазняла Гурченко: 7 культовых мест из фильма «Любовь и голубей» Дом, где Кузякин «шибанулся», и кафе, где соблазняла Гурченко: 7 культовых мест из фильма «Любовь и голубей» Читать дальше 9 октября 2025
Вырезанная сцена, после которой милиция взбесилась: правда о Промокашке из «Места встречи изменить нельзя», который плюнул в лицо Высоцкому Вырезанная сцена, после которой милиция взбесилась: правда о Промокашке из «Места встречи изменить нельзя», который плюнул в лицо Высоцкому Читать дальше 9 октября 2025
«Ты мне всю жизнь испортила»: как Людмила разрушила судьбу Гурина в «Москве слезам не верит» «Ты мне всю жизнь испортила»: как Людмила разрушила судьбу Гурина в «Москве слезам не верит» Читать дальше 9 октября 2025
Алентова в 37 сыграла студентку, а в 40 — директора: а сколько лет было другим актерам из «Москва слезам не верит»? Алентова в 37 сыграла студентку, а в 40 — директора: а сколько лет было другим актерам из «Москва слезам не верит»? Читать дальше 8 октября 2025
«Обычный аферист и жиголо»: Гоша сразу понял, что Катерина при деньгах — вот что ее выдало «Обычный аферист и жиголо»: Гоша сразу понял, что Катерина при деньгах — вот что ее выдало Читать дальше 7 октября 2025
Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу Читать дальше 7 октября 2025
«Некрасивые мужчины и глупые герои» — так японцы говорят после просмотра одного из самых популярных советских фильмов «Некрасивые мужчины и глупые герои» — так японцы говорят после просмотра одного из самых популярных советских фильмов Читать дальше 6 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше