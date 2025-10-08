Телевизор по цене «Жигулей»: «колхозницу» из «Вокзала для двоих» зря считали бедной – вот что выдавало ее реальное положение

Роскошная квартира, импортная техника и видеокассеты за 300 рублей — пересматриваем фильм Рязанова и разбираемся, сколько на самом деле стоил комфорт в эпоху дефицита.

Мало какой советский фильм передал атмосферу начала 80-х так точно, как «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова.

За мелодрамой о случайной встрече скрывается целая энциклопедия быта той эпохи: дефицит, спекуляции, вечный поиск «достать».

Особенно выразительно это показано через героиню Нонны Мордюковой — ту самую «колхозницу» с квартирой, заставленной коврами, хрусталём и японской техникой. Разбираемся, что это были за телевизор и видеомагнитофон — и сколько на самом деле стоила такая роскошь в 1982 году.

Что за техника была у «колхозницы»

На экране — портативный видеомагнитофон японской фирмы JVC (модель HR-4100 EG) 1978 года выпуска и цветной телевизор Sony Trinitron KV-1210, сошедший с конвейера ещё в 1968-м, сообщает дзен-канал Лавка старьевщика.

Даже если разница в возрасте приборов десять лет, в советской реальности это был недосягаемый уровень. Обычный человек такую роскошь мог увидеть разве что на ВДНХ или в фильме.

Цены, от которых кошелёк сжимается от ужаса

Средняя зарплата в 1982 году — около 180 рублей. А телевизор и видеомагнитофон обошлись бы в 5000–7000 рублей, если покупать их на чёрном рынке.

Столько же стоили отечественные «Жигули» или приличная дача. Неудивительно, что Мордюкова играла женщину из теневого бизнеса. Достать такую технику можно было только через тех, кто имел выезд за границу — дипломатов, военных или фарцовщиков.

Когда кассета дороже путёвки в Гагры

В фильме прозвучала и ещё одна деталь — кассета с записью стоила 300 рублей. Для официантки Веры это звучало как фантастика, ведь это почти двухмесячная зарплата.

«Перевод на русский язык дорогой!» — парировала героиня.

Смех зрителей скрывал узнавание: всё импортное тогда действительно было «по знакомству» и «через проводника».

Сегодня эти модели — редкие винтажные трофеи. На онлайн-аукционах рабочие экземпляры стоят 25–40 тысяч рублей. Не дешево, но уже не цена мечты, как тогда, в 1982-м, когда телевизор мог стоить как автомобиль, а кассета — как отпуск у моря.

Также прочитайте: Этот магнитофон из «Калины красной» был копией Philips: почему за него платили больше, чем за мопед