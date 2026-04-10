Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Те же принципы, что у «Невского» и «Первого отдела», но по-западному: 3 длинных детектива, от которых сложно оторваться

Те же принципы, что у «Невского» и «Первого отдела», но по-западному: 3 длинных детектива, от которых сложно оторваться

10 апреля 2026 17:38
Кадры из сериалов «Менталист», «Большой потенциал», «Уилл Трент»

Да, вы не сможете сделать паузу в середине сезона, так как сюжетные линии увлекут по-настоящему.

Длинные детективы — отдельный жанр терпения. Включаешь «на вечер», а через пару недель ловишь себя на том, что уже не помнишь, с чего всё начиналось, но остановиться не можешь. Да, все как с «Невским» и «Первым отделом», но на иностранный лад.

Такие проекты держатся не на одном сюжете, а на героях, к которым привыкаешь. Есть три сериала, которые работают именно по этой схеме: неровные, местами затянутые, но цепляющие за счёт центральной фигуры и постоянной интриги.

«Менталист»

Сериал выходил с 2008 по 2015 год и насчитывает 7 сезонов. В центре истории Патрик Джейн в исполнении Саймона Бейкера, консультант Калифорнийского бюро расследований. Он не детектив в классическом смысле, а наблюдатель и манипулятор, который считывает людей быстрее, чем они успевают соврать.

Главная линия растянута на весь сериал: поиск Кровавого Джона, убийцы его семьи. Именно она удерживает внимание, даже когда отдельные серии проседают.

Проект часто критикуют за неравномерность, но за счёт харизмы героя он остаётся одним из самых популярных процедурных детективов своего времени.

«Большой потенциал»

Современный проект, который продолжает выходить. В центре истории Морган Гиллори, мать троих детей с IQ 160. Она работает уборщицей в полиции Лос-Анджелеса, пока случайно не помогает раскрыть сложное дело и не становится консультантом.

Сериал сочетает детектив и комедию. Каждая серия — отдельное расследование, при этом развивается личная линия героини: поиск пропавшего мужа. Формат остаётся лёгким, но за счёт эмоциональных вставок история не превращается в чистый процедурал, пишет автор Дзен-канала The Geek Wolf.

«Уилл Трент»

Самый мрачный и сложный из трёх проектов. Сериал стартовал в 2023 году и продолжает выходить. Уилл Трент — агент бюро расследований Джорджии, выросший в системе приёмных семей и страдающий дислексией.

Проект делает ставку на психологию и прошлое героя. Помимо расследований, важную роль играют его отношения с напарницей и близкими людьми. Сюжетные линии переплетаются, а личная драма постепенно выходит на первый план.

Все три сериала объединяет один принцип: необычный главный герой и длинная дистанция. Смотреть их стоит тем, кто готов мириться с неровным темпом ради сильной центральной истории.

Фото: Кадры из сериалов «Менталист», «Большой потенциал», «Уилл Трент»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше