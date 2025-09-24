Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тайвин Ланнистер и его шахматная партия: как один человек изменил карту власти в Вестеросе

Тайвин Ланнистер и его шахматная партия: как один человек изменил карту власти в Вестеросе

24 сентября 2025 18:20
Кадр из сериала «Игра престолов»

Главный стратег Вестероса, который превратил дом Ланнистеров из посмешища в символ власти и страха.

«Игра престолов» подарила зрителям множество сильных персонажей, но Тайвин Ланнистер всегда выделялся. Его жесткая логика и холодный расчет превращали каждое решение в ход на шахматной доске.

У Золотого Льва был план, которому он следовал десятилетиями, — и именно этот план сделал его семью самой могущественной в Семи Королевствах.

Как Ланнистеры перестали быть посмешищем

Когда Тайвин был юным, Дом Ланнистеров считался слабым. Его отец Титос был мягкотелым, вассалы смеялись ему в лицо и отказывались возвращать долги.

Именно тогда Тайвин впервые проявил жесткость: потребовал возврата золота и уничтожил мятежные дома Рейн и Тарбек. Так родилась песня «Рейны из Кастамере» и репутация Ланнистеров как дома, с которым шутки плохи.

Союз с королём и первые трещины

Дружба с будущим Безумным королём Эйрисом II вывела Тайвина в Малый совет. В двадцать лет он стал Десницей — самым молодым в истории.

Он восстановил финансовую мощь короны, опираясь на золото Ланнистеров, и фактически правил вместо слабого монарха.

Но близость короля к его жене Джоанне и отказ выдать Серсею за принца Рейгара превратили союз в противостояние.

Холодный расчёт во время восстания

Когда началось восстание Роберта, Тайвин ждал, кто победит. Лишь после смерти Рейгара он выступил, разграбил столицу и преподнёс Роберту тела жены и детей Таргариена.

Это был жестокий, но безупречно точный ход: Ланнистеры оказались в числе победителей, не сделав почти ничего.

Ходы после победы

Свадьба Серсеи с Робертом закрепила позиции Ланнистеров. Тайвин расставил своих людей в Королевской Гавани, укрепил армию и терпеливо ждал, когда на трон взойдёт его внук. Его партия развивалась идеально — вплоть до роковой ненависти к Тириону, которая и стоила Золотому Льву жизни.

Тайвин играл в долгую шахматную игру. Он двигал фигуры жёстко, без эмоций, и выиграл почти все партии. Но один неверный ход в семейной войне обернулся для него финальной матовой комбинацией.

Источник: дзен-канал Джедай из Шира

Также прочитайте: Оружие древних, наказание богов или случайность? Что такое серая хворь в «Игре престолов» на самом деле

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Читать дальше 26 сентября 2025
Золотая эра для фэнтези-проектов: 4 новых сериала, которые изменили отношение зрителей к этому жанру и уже стали культовыми Золотая эра для фэнтези-проектов: 4 новых сериала, которые изменили отношение зрителей к этому жанру и уже стали культовыми Читать дальше 25 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше