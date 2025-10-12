Меню
Киноафиша Статьи Тайный знак эпохи холодной войны: зачем в советский мультик «В синем море, в белой пене…» вставили цифры 007 и 747

12 октября 2025 20:04
«В синем море, в белой пене…»

В мультфильме нашли скрытую отсылку к трагедии, о которой тогда не говорили вслух.

Мультфильм Роберта Саакянца «В синем море, в белой пене…» (1984) вышел как музыкальная фантазия по мотивам армянских сказок.

Яркий, остроумный, он покорил детей и взрослых, но лишь теперь зрители разглядели то, что прежде ускользало — странные цифры на затонувших кораблях.

Цифры, которых не замечали

Среди затонувших кораблей на дне океана внимательные зрители заметили обозначения — 007 и 747.

В детской сказке они могли бы быть просто случайными цифрами, но в 1984 году такой выбор выглядел слишком осмысленным.

«В синем море, в белой пене…»

Намёк на катастрофу

За год до выхода мультфильма произошла катастрофа южнокорейского «Боинга-747», выполнявшего рейс KE007. Самолёт был сбит советским истребителем над Сахалином, погибли 269 человек.

История вызвала международный кризис и стала одним из символов холодной войны. В этом контексте цифры, появившиеся в кадре, выглядят как тонкий намёк на трагедию, о которой в СССР предпочитали не говорить, пишет sport24.ru.

Аллегории Саакянца

Роберт Саакянц умел вкладывать в свои фильмы больше, чем позволяли жанровые рамки. Его «детские» мультфильмы были ироничными, глубокими, с философским подтекстом. Так и здесь — под яркой анимацией скрыта попытка осмыслить события времени.

Также прочитайте: Если «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» не выходит из головы — смело включайте одно из этих аниме: пять достойных замен хиту

Фото: Кадр из мультфильма «В синем море, в белой пене…»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
