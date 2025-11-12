Тайный союз, а не ненависть: чего не показал «Великолепный век» о Михримах и Селиме

Сценаристы превратили союзников в противников, хотя источники говорят об обратном.

В «Великолепном веке» эти брат и сестра выглядят почти врагами: Михримах относится к Селиму холодно, Нурбану ненавидит, а симпатии явно на стороне Баязида.

Но если сопоставить сериал с источниками, становится ясно: драматический конфликт между ними — скорее художественный приём, чем отражение реальной истории.

Откуда взялась легенда о ненависти

Единственная нить, на которую опираются авторы сериала, — отчёт Маркантонио Донини, секретаря венецианского посла. Он слышал от сторонников Баязида историю о свадьбе дочерей Селима и реакции Михримах на весть о казни брата и племянников.

Он предположил:

«Возможно, шехзаде Селим никогда не любил ни эту султаншу, ни свою мать, ни своего зятя…».

На этом всё. Доказательств — ноль. Контекст — сплетни в разгар политической борьбы.

Почему историки считают, что конфликта не было

Многие свидетельства, напротив, показывают близость Михримах и Селима. Уже во время персидской кампании французский дипломат Габриэль де Луэц писал, что Хюррем и Сулейман ценили сдержанного Селима выше горячего Баязида. Томмазо Мочениго говорил то же.

Михримах, потеряв мать, продолжила линию Хюррем: поддерживала брата, понимала его политические перспективы и не связывала свою судьбу со вспыльчивым Баязидом, сообщает дзен-канал Азербайджан - страна огней.

Как Михримах помогла Селиму стать султаном

Когда умер Сулейман, именно Михримах тайно вызвала Селима в Стамбул, чтобы он успел подготовиться к воцарению. Она же дала ему 50 тысяч золотых на умиротворение янычар.

Позднее Селим доверил сестре управление гаремом и ведение государственной переписки. Это больше похоже на политический тандем, чем на вражду.

И к Нурбану у неё не было тех чувств, что в сериале

Сериал выстраивает жёсткое соперничество между женщинами, но источники не подтверждают ни открытой неприязни, ни конфликтов. При дворе Михримах и Нурбану взаимодействовали спокойно: новая султанша не мешала влиянию сестры султана.

Так что главный секрет их отношений прост: вместо ненависти — союз, основанный на прагматичности и взаимной выгоде.

