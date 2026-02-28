Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Об этом умолчали в «Сумерках», но у Вольтури была насыщенная личная жизнь: их любимых вы могли видеть во время финальной битвы

Об этом умолчали в «Сумерках», но у Вольтури была насыщенная личная жизнь: их любимых вы могли видеть во время финальной битвы

28 февраля 2026 06:29
Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»

Знали ли жуткие вампиры о любви? Конечно, да.

Киносерия «Сумерки» показала большую силу любви между вампиром и обычном человеком. Эта история породила множество фанфиков и продолжений на просторах интернета. Но речь пойдет о другом.

Полагаю, что все помнят врагов семьи Калленов, злобных Вольтури. Они хладнокровны и идут к цели, не видя препятствий. Но есть ли у них чувства? Способны ли они любить? Более того, есть ли у них любимые?

На самом деле даже в рядах вампиров клана Вольтури существовало понятие любви. Правда, их отношения и не достигали той глубины и страсти, которые связывали Беллу и Эдварда, но любовь им была известна.

Все три главы Вольтури состояли в браке, однако в самой саге их избранницы появились лишь однажды, во время финального сражения с кланом Калленов. Супруги глав Вольтури присутствовали рядом с мужьями только во время «судебных процессов», проводимых кланом, выступая в качестве дополнительных бойцов и свидетелей.

Аро был женат на девушке по имени Сульпиция, которая росла сиротой. Аро какое-то время ухаживал за ней, а затем обратил, надеясь, что она сможет быть ему полезна.

Каю повезло встретить свою будущую супругу, Афинодору, совершенно случайно, когда он скрывался от румынских вампиров. Долгое время Афинодора и Кай путешествовали вместе, и, лишь повстречав Аро и Маркуса, присоединились к клану Вольтури.

Дидим, родная сестра Аро, стала женой Маркуса. Аро обратил ее, надеясь, что сестра, подобно ему, обладает каким-то исключительным даром. И его надежды оправдались: Дидим умела одаривать окружающих ощущением счастья. Стоит отметить, что именно ее союз с Маркусом был самым гармоничным среди всех правителей клана. Они даже планировали покинуть клан, но Аро не допустил этого и тайно убил свою сестру. Маркус ничего не знал о произошедшем и, находясь под влиянием дара вампирши Челси, остался верен Аро и клану. Получается, если бы Дидим осталась живой, все могло бы быть по-другому? Как вам кажется?

Фото: Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье Читать дальше 28 февраля 2026
В 37 лет узнала, что Кэмерон переписал концовку «Терминатора 2»: первоначальная версия была куда рискованнее и смелее В 37 лет узнала, что Кэмерон переписал концовку «Терминатора 2»: первоначальная версия была куда рискованнее и смелее Читать дальше 28 февраля 2026
«Заезжено до смерти» и «Это потрясающе плохо»: рейтинг «Крика 7» рухнул до 47% свежести на RT и причины есть «Заезжено до смерти» и «Это потрясающе плохо»: рейтинг «Крика 7» рухнул до 47% свежести на RT и причины есть Читать дальше 28 февраля 2026
Все уверены, что родители Фродо утонули, но есть одна деталь, которую Гэндальф предпочёл не объяснять Все уверены, что родители Фродо утонули, но есть одна деталь, которую Гэндальф предпочёл не объяснять Читать дальше 28 февраля 2026
Третья часть «Дюны» будет самой тяжелой главой истории Атрейдеса: Шаламе уже попрощался с фанатами Третья часть «Дюны» будет самой тяжелой главой истории Атрейдеса: Шаламе уже попрощался с фанатами Читать дальше 28 февраля 2026
Пока ждёте новые серии «Первого отдела», отвлекитесь хоть на один вечер: врубите крутой датский детектив, который не отпустит до титров Пока ждёте новые серии «Первого отдела», отвлекитесь хоть на один вечер: врубите крутой датский детектив, который не отпустит до титров Читать дальше 27 февраля 2026
У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи Читать дальше 27 февраля 2026
Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла Читать дальше 27 февраля 2026
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата Читать дальше 26 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше