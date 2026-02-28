Об этом умолчали в «Сумерках», но у Вольтури была насыщенная личная жизнь: их любимых вы могли видеть во время финальной битвы

Киносерия «Сумерки» показала большую силу любви между вампиром и обычном человеком. Эта история породила множество фанфиков и продолжений на просторах интернета. Но речь пойдет о другом.

Полагаю, что все помнят врагов семьи Калленов, злобных Вольтури. Они хладнокровны и идут к цели, не видя препятствий. Но есть ли у них чувства? Способны ли они любить? Более того, есть ли у них любимые?

На самом деле даже в рядах вампиров клана Вольтури существовало понятие любви. Правда, их отношения и не достигали той глубины и страсти, которые связывали Беллу и Эдварда, но любовь им была известна.

Все три главы Вольтури состояли в браке, однако в самой саге их избранницы появились лишь однажды, во время финального сражения с кланом Калленов. Супруги глав Вольтури присутствовали рядом с мужьями только во время «судебных процессов», проводимых кланом, выступая в качестве дополнительных бойцов и свидетелей.

Аро был женат на девушке по имени Сульпиция, которая росла сиротой. Аро какое-то время ухаживал за ней, а затем обратил, надеясь, что она сможет быть ему полезна.

Каю повезло встретить свою будущую супругу, Афинодору, совершенно случайно, когда он скрывался от румынских вампиров. Долгое время Афинодора и Кай путешествовали вместе, и, лишь повстречав Аро и Маркуса, присоединились к клану Вольтури.

Дидим, родная сестра Аро, стала женой Маркуса. Аро обратил ее, надеясь, что сестра, подобно ему, обладает каким-то исключительным даром. И его надежды оправдались: Дидим умела одаривать окружающих ощущением счастья. Стоит отметить, что именно ее союз с Маркусом был самым гармоничным среди всех правителей клана. Они даже планировали покинуть клан, но Аро не допустил этого и тайно убил свою сестру. Маркус ничего не знал о произошедшем и, находясь под влиянием дара вампирши Челси, остался верен Аро и клану. Получается, если бы Дидим осталась живой, все могло бы быть по-другому? Как вам кажется?