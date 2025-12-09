«Тайны следствия» вышли в эфир на «Россию-1», и даже со взрывом, но зрители все равно недовольны: и причина действительно веская

Этот как раз тот случай, когда все нужно было закончить раньше.

Четверть века в эфире — звучит как юбилей, который стоит отметить салютом. Но «Тайны следствия» встречают свой 25-й сезон как сериал, который давно растерял жанр, драйв и смысл, но всё ещё упрямо держится за прайм-тайм на Россия-1. И если раньше можно было надеяться на красивую точку, то сегодня ясно: этот поезд идёт без остановок и без кондуктора.

Юбилейный сезон, который должен был стать финалом, но стал всего лишь продолжением

Авторы решили сыграть на ностальгии — собрать старых героев, устроить праздник, который тут же взорвётся буквально. Швецова снова в центре интриги, снова под угрозой, снова расследует.

Формально всё работает: возвращения, обиды прошлого, «злодей, который давно ждал своего часа». Но парадокс в том, что эмоциональный эффект от этих ходов исчез ещё лет десять назад — когда детектив превратился в бесконечное мыло с погонами.

Проблема не в сюжете — проблема в том, что жанра больше нет

Называть «Тайны следствия» детективом уже неудобно. Там, где должен быть интеллект, логика и напряжение, теперь царит мелодрама про личную жизнь Швецовой и ситком о странных следователях, которые зачастую мешают делу сильнее, чем преступники. Это не расследование — это обиход, где преступления становятся поводом для бытовых диалогов и старых конфликтов.

Сериал стал новогодней приметой, но совсем не праздничной

Россия-1 год за годом вручает зрителю один и тот же «подарок» — новый сезон, который выглядит как свечка, забытая на торте с прошлого праздника. В декабре хочется верить, что впереди — обновление. А телевизор напоминает обратное: ничего меняться не будет, потому что рейтинги тихо, но стабильно позволяют продолжать.

Книга рекордов — достижение, которое звучит как приговор

«Тайны следствия» уже внесли в Книгу рекордов России как самый долгий сериал. Гордый момент для создателей — и тревожный для зрителей. Ведь рекорды бывают двух типов: вдохновляющие и упрямые. Этот относится ко второму. Теперь, похоже, рекорд хотят не просто удержать, а увеличить до масштабов марафона без финишной черты.

Стоит ли смотреть 25-й сезон?

Если вы бросили «Тайны следствия» много лет назад — новый сезон не даст повода вернуться. Если остались верны сериалу до сегодняшнего дня — возможно, вам всё ещё тепло в этом привычном телевизионном мире, где Швецова вечна, как эфирная сетка. Но для всех остальных 25-й сезон — лишь напоминание о том, что иногда историю нужно уметь завершить вовремя, пишет дзен-канал «Мир сериалов».

