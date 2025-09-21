Тайга скрывает убийства, Анапа — измены: свежие российские сериалы, после которых сложно вернуться к рутине

В списке премьер есть всё: мистика, политика, семейные драмы и даже инопланетяне.

Если вы в поиске качественныйх российских сериалов, которые могут увлечь с головой, значит вы нашли то, что искали.

В нашей подборке — новинки 2025 года, среди которых вы точно сможете найти то, что вам понравится.

«Никто не знает про Маньпупунёр»

Никита Мартынов с детства мечтал о режиссуре, но застрял в обычном видеосалоне. Внезапный смертельный диагноз толкает его на поход к загадочному плато Маньпупунёр вместе со старыми друзьями.

Поход обещал стать шансом вспомнить юность, но оборачивается встречей с дикой природой, исчезающими людьми и страхами, от которых не убежишь.

Атмосфера тревожная, словно сама тайга решает, кто вернётся обратно.

«Здесь все свои»

В дальневосточном посёлке сгорела лесопилка, а внутри нашли тело нового учителя. В ту же ночь исчезла ученица, влюблённая в него.

Следствие хотели закрыть, но старший лейтенант Евгения Ракитина берётся докопаться до истины. Чем больше она расспрашивает жителей, тем очевиднее: каждый что-то скрывает.

Неспешная провинциальная жизнь превращается в клубок тайн и личных драм.

«Осторожно, люди!»

Преподаватель-филолог Евгений Семёнов всю жизнь позволял другим помыкать собой. Но после марафона в него вселяется инопланетянин.

Сначала кажется, что это случайный казус, но пришелец раскрывает страшную правду: человечество сжигает нефть, которую их цивилизация создала как лекарство от всех болезней.

Семёнов внезапно оказывается между спасением планеты и риском уничтожить её.

«Олдскул»

Мария Павловна — строгая учительница старой закалки, которой приходится работать в элитной школе для детей из обеспеченных семей.

Там царят новые порядки: учителя прислуживают ученикам, а дисциплина давно забыта. Ей предстоит освоить гаджеты, вернуть уважение к профессии и, самое главное, наладить отношения с внучкой, которую она не видела больше десяти лет.

Получилась комедия с ноткой драмы о старых и новых ценностях.

«Избранный»

Инженер Олег Тяпин мечтал о науке, но оказался в кресле депутата. Его честность и готовность помочь каждому сделали его народным героем, хотя он сам далёк от политики.

Теперь он должен защищать научный проект и будущее города, где местные элиты привыкли решать всё по-своему.

История балансирует между сатирой и драмой, показывая, как трудно остаться честным в мире больших ставок.

«Москва слезам не верит. Всё только начинается»

Современное переосмысление культового советского фильма переносит зрителей в 2003 год.

Молодая мать Ксения сбегает в Москву от жестокого мужа и оказывается среди таких же потерянных и сильных женщин.

Вместе они ищут работу, жильё, любовь и место в огромном городе.

А спустя двадцать лет зрители увидят, что стало с героинями и какие шрамы остались.

В ролях — Иван Янковский, Марина Александрова, Милош Бикович.

«Дыши»

Марина Александрова играет акушера Валерию, которая оказывается в центре трагической истории. Её пациентка умирает, и полиция начинает расследование.

Начальство хочет свалить всю вину на неё, а героиня отчаянно пытается доказать свою невиновность.

Атмосфера давит, сюжет держит в напряжении, а тема ответственности врачей и доверия к ним делает сериал особенно острым.

«Виноград»

У Егора была идеальная жизнь: семья, должность в компании тестя и обеспеченность. Но одна измена разрушила всё.

Жена подала на развод, карьера кончена, счета заблокированы. В наследство достался только участок земли в Анапе с заброшенными виноградниками.

Егор хочет превратить его в жилой комплекс, но прошлое не отпускает: здесь он встречает свою давнюю любовь.

Павел Прилучный в главной роли показывает, как легко потерять всё — и как трудно собрать заново.

Название Жанр Платформа Никто не знает про Маньпупунёр Драма, приключения Okko Здесь все свои Мелодрама, детектив Kion, ivi Осторожно, люди! Комедия, фантастика СТС Олдскул Комедия Start, Premier Избранный Комедия, драма Okko Москва слезам не верит. Всё только начинается Мелодрама, драма Wink Дыши Драма, триллер Okko Виноград Мелодрама, драма, комедия Kion

