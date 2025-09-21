Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тайга скрывает убийства, Анапа — измены: свежие российские сериалы, после которых сложно вернуться к рутине

Тайга скрывает убийства, Анапа — измены: свежие российские сериалы, после которых сложно вернуться к рутине

21 сентября 2025 12:19
Тайга скрывает убийства, Анапа — измены: свежие российские сериалы, после которых сложно вернуться к рутине

В списке премьер есть всё: мистика, политика, семейные драмы и даже инопланетяне.

Если вы в поиске качественныйх российских сериалов, которые могут увлечь с головой, значит вы нашли то, что искали.

В нашей подборке — новинки 2025 года, среди которых вы точно сможете найти то, что вам понравится.

«Никто не знает про Маньпупунёр»

Никита Мартынов с детства мечтал о режиссуре, но застрял в обычном видеосалоне. Внезапный смертельный диагноз толкает его на поход к загадочному плато Маньпупунёр вместе со старыми друзьями.

Поход обещал стать шансом вспомнить юность, но оборачивается встречей с дикой природой, исчезающими людьми и страхами, от которых не убежишь.

Атмосфера тревожная, словно сама тайга решает, кто вернётся обратно.

Тайга скрывает убийства, Анапа — измены: свежие российские сериалы, после которых сложно вернуться к рутине

«Здесь все свои»

В дальневосточном посёлке сгорела лесопилка, а внутри нашли тело нового учителя. В ту же ночь исчезла ученица, влюблённая в него.

Следствие хотели закрыть, но старший лейтенант Евгения Ракитина берётся докопаться до истины. Чем больше она расспрашивает жителей, тем очевиднее: каждый что-то скрывает.

Неспешная провинциальная жизнь превращается в клубок тайн и личных драм.

Тайга скрывает убийства, Анапа — измены: свежие российские сериалы, после которых сложно вернуться к рутине

«Осторожно, люди!»

Преподаватель-филолог Евгений Семёнов всю жизнь позволял другим помыкать собой. Но после марафона в него вселяется инопланетянин.

Сначала кажется, что это случайный казус, но пришелец раскрывает страшную правду: человечество сжигает нефть, которую их цивилизация создала как лекарство от всех болезней.

Семёнов внезапно оказывается между спасением планеты и риском уничтожить её.

Тайга скрывает убийства, Анапа — измены: свежие российские сериалы, после которых сложно вернуться к рутине

«Олдскул»

Мария Павловна — строгая учительница старой закалки, которой приходится работать в элитной школе для детей из обеспеченных семей.

Там царят новые порядки: учителя прислуживают ученикам, а дисциплина давно забыта. Ей предстоит освоить гаджеты, вернуть уважение к профессии и, самое главное, наладить отношения с внучкой, которую она не видела больше десяти лет.

Получилась комедия с ноткой драмы о старых и новых ценностях.

«Избранный»

Инженер Олег Тяпин мечтал о науке, но оказался в кресле депутата. Его честность и готовность помочь каждому сделали его народным героем, хотя он сам далёк от политики.

Теперь он должен защищать научный проект и будущее города, где местные элиты привыкли решать всё по-своему.

История балансирует между сатирой и драмой, показывая, как трудно остаться честным в мире больших ставок.

Тайга скрывает убийства, Анапа — измены: свежие российские сериалы, после которых сложно вернуться к рутине

«Москва слезам не верит. Всё только начинается»

Современное переосмысление культового советского фильма переносит зрителей в 2003 год.

Молодая мать Ксения сбегает в Москву от жестокого мужа и оказывается среди таких же потерянных и сильных женщин.

Вместе они ищут работу, жильё, любовь и место в огромном городе.

А спустя двадцать лет зрители увидят, что стало с героинями и какие шрамы остались.

В ролях — Иван Янковский, Марина Александрова, Милош Бикович.

«Дыши»

Марина Александрова играет акушера Валерию, которая оказывается в центре трагической истории. Её пациентка умирает, и полиция начинает расследование.

Начальство хочет свалить всю вину на неё, а героиня отчаянно пытается доказать свою невиновность.

Атмосфера давит, сюжет держит в напряжении, а тема ответственности врачей и доверия к ним делает сериал особенно острым.

«Виноград»

У Егора была идеальная жизнь: семья, должность в компании тестя и обеспеченность. Но одна измена разрушила всё.

Жена подала на развод, карьера кончена, счета заблокированы. В наследство достался только участок земли в Анапе с заброшенными виноградниками.

Егор хочет превратить его в жилой комплекс, но прошлое не отпускает: здесь он встречает свою давнюю любовь.

Павел Прилучный в главной роли показывает, как легко потерять всё — и как трудно собрать заново.

Название Жанр Платформа
Никто не знает про Маньпупунёр Драма, приключения Okko
Здесь все свои Мелодрама, детектив Kion, ivi
Осторожно, люди! Комедия, фантастика СТС
Олдскул Комедия Start, Premier
Избранный Комедия, драма Okko
Москва слезам не верит. Всё только начинается Мелодрама, драма Wink
Дыши Драма, триллер Okko
Виноград Мелодрама, драма, комедия Kion

Также прочитайте: В России редко снимают фильмы-катастрофы, но этот точно будут обсуждать многие: в главной роли Эйдельштейн

Фото: Кадры из сериалов «Никто не знает про Маньпупунёр», «Здесь все свои», «Москва слезам не верит. Всё только начинается»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Читать дальше 29 сентября 2025
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) «Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Читать дальше 28 сентября 2025
Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“» Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“» Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше