Тайга скрывает убийства, Анапа — измены: свежие российские сериалы, после которых сложно вернуться к рутине

Если вы в поиске качественныйх российских сериалов, которые могут увлечь с головой, значит вы нашли то, что искали.
В нашей подборке — новинки 2025 года, среди которых вы точно сможете найти то, что вам понравится.
«Никто не знает про Маньпупунёр»
Никита Мартынов с детства мечтал о режиссуре, но застрял в обычном видеосалоне. Внезапный смертельный диагноз толкает его на поход к загадочному плато Маньпупунёр вместе со старыми друзьями.
Поход обещал стать шансом вспомнить юность, но оборачивается встречей с дикой природой, исчезающими людьми и страхами, от которых не убежишь.
Атмосфера тревожная, словно сама тайга решает, кто вернётся обратно.
«Здесь все свои»
В дальневосточном посёлке сгорела лесопилка, а внутри нашли тело нового учителя. В ту же ночь исчезла ученица, влюблённая в него.
Следствие хотели закрыть, но старший лейтенант Евгения Ракитина берётся докопаться до истины. Чем больше она расспрашивает жителей, тем очевиднее: каждый что-то скрывает.
Неспешная провинциальная жизнь превращается в клубок тайн и личных драм.
«Осторожно, люди!»
Преподаватель-филолог Евгений Семёнов всю жизнь позволял другим помыкать собой. Но после марафона в него вселяется инопланетянин.
Сначала кажется, что это случайный казус, но пришелец раскрывает страшную правду: человечество сжигает нефть, которую их цивилизация создала как лекарство от всех болезней.
Семёнов внезапно оказывается между спасением планеты и риском уничтожить её.
«Олдскул»
Мария Павловна — строгая учительница старой закалки, которой приходится работать в элитной школе для детей из обеспеченных семей.
Там царят новые порядки: учителя прислуживают ученикам, а дисциплина давно забыта. Ей предстоит освоить гаджеты, вернуть уважение к профессии и, самое главное, наладить отношения с внучкой, которую она не видела больше десяти лет.
Получилась комедия с ноткой драмы о старых и новых ценностях.
«Избранный»
Инженер Олег Тяпин мечтал о науке, но оказался в кресле депутата. Его честность и готовность помочь каждому сделали его народным героем, хотя он сам далёк от политики.
Теперь он должен защищать научный проект и будущее города, где местные элиты привыкли решать всё по-своему.
История балансирует между сатирой и драмой, показывая, как трудно остаться честным в мире больших ставок.
«Москва слезам не верит. Всё только начинается»
Современное переосмысление культового советского фильма переносит зрителей в 2003 год.
Молодая мать Ксения сбегает в Москву от жестокого мужа и оказывается среди таких же потерянных и сильных женщин.
Вместе они ищут работу, жильё, любовь и место в огромном городе.
А спустя двадцать лет зрители увидят, что стало с героинями и какие шрамы остались.
В ролях — Иван Янковский, Марина Александрова, Милош Бикович.
«Дыши»
Марина Александрова играет акушера Валерию, которая оказывается в центре трагической истории. Её пациентка умирает, и полиция начинает расследование.
Начальство хочет свалить всю вину на неё, а героиня отчаянно пытается доказать свою невиновность.
Атмосфера давит, сюжет держит в напряжении, а тема ответственности врачей и доверия к ним делает сериал особенно острым.
«Виноград»
У Егора была идеальная жизнь: семья, должность в компании тестя и обеспеченность. Но одна измена разрушила всё.
Жена подала на развод, карьера кончена, счета заблокированы. В наследство достался только участок земли в Анапе с заброшенными виноградниками.
Егор хочет превратить его в жилой комплекс, но прошлое не отпускает: здесь он встречает свою давнюю любовь.
Павел Прилучный в главной роли показывает, как легко потерять всё — и как трудно собрать заново.
|Название
|Жанр
|Платформа
|Никто не знает про Маньпупунёр
|Драма, приключения
|Okko
|Здесь все свои
|Мелодрама, детектив
|Kion, ivi
|Осторожно, люди!
|Комедия, фантастика
|СТС
|Олдскул
|Комедия
|Start, Premier
|Избранный
|Комедия, драма
|Okko
|Москва слезам не верит. Всё только начинается
|Мелодрама, драма
|Wink
|Дыши
|Драма, триллер
|Okko
|Виноград
|Мелодрама, драма, комедия
|Kion
Также прочитайте: В России редко снимают фильмы-катастрофы, но этот точно будут обсуждать многие: в главной роли Эйдельштейн