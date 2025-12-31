Меню
Татьяна Устинова выбрала любимый российский детектив: вместо хитов НТВ писательница смотрит сериал с Добронравовым

31 декабря 2025 11:21
Кадр из сериала «Инспектор Гаврилов»

Автору нравится «Инспектор Гаврилов».

Писательница Татьяна Устинова, чьи книги давно стали образцом лёгкого детектива, сама не жалует мрачные полицейские истории. Пусть миллионы зрителей обожают суровые сериалы вроде «Хрустального» или «Трассы», автор выбирает совсем другое: искренний юмор, светлые эмоции и обязательно человеческое тепло.

Любимый сериал Татьяны Устиновой

По словам Татьяны Устиновой, она старается следить за детективными новинками. Но для души выбирает только те проекты, где есть юмор. Есть у нее и свой фаворит.

«Люблю детективы, такие как "Инспектор Гаврилов"», — говорила автор.

Что касается полного метра, писательница отдаёт предпочтение сказкам. Например, она с удовольствием посмотрела новое «Огниво». Среди относительно «свежих» фильмов ей очень понравились «Сто лет тому вперёд» и «На деревню к дедушке».

Кадр из сериала «Инспектор Гаврилов»

«Инспектор Гаврилов»

Работа над третьим сезоном «Инспектора Гаврилова» официально завершена. К команде проекта в этот раз присоединилась яркая звезда — Алексей Гуськов. Он составит отличный дуэт уже полюбившемуся зрителям Виктору Добронравову.

Сюжетная линия напрямую продолжает прошлогодний клиффхэнгер. Зрители вновь увидят главного героя, который тяжело ранен и долгое время находится без сознания. Пока он выбывает из игры, в его родном Усть-Шахтинске разворачивается настоящая битва за кресло градоначальника.

Очнувшись, Гаврилов моментально оказывается в центре борьбы. Вокруг него начинают виться влиятельные фигуры, которым по неясным причинам нужно, чтобы именно он баллотировался. Всё осложняется с неожиданным визитом его собственного отца — персонажа с весьма сомнительной репутацией и грандиозными планами. Эту многогранную и сложную роль как раз и доверили Гуськову.

Когда же именно состоится долгожданная премьера — пока остаётся загадкой. Постановщики хранят дату в секрете, но обещают объявить её в ближайшее время.

Ранее портал «Киноафиша» писал подробности сюжета.

Фото: Кадры из сериала «Инспектор Гаврилов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
