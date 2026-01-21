Тарантино выбрал две картины, которые терпеть не может: опять устроил скандал, ведь эти фильмы смотрят во всем мире

Квентин Тарантино прошёл путь от начинающего режиссёра с дерзкими идеями до признанного мэтра, чьё слово имеет вес в индустрии. И мнение это он высказывает открыто, особенно когда речь заходит о современном кино.

Тарантино не только восхищается работами коллег, но и порой выступает их строгим критиком. У него есть свой собственный, довольно неожиданный «чёрный список» фильмов.

Это те картины, которые он категорически не рекомендует к просмотру. И что любопытно, в этом списке оказались ленты, которые, казалось бы, заслужили народную любовь и коммерческий успех.

«Индиана Джонс и последний крестовый поход»

Как выяснилось, Квентин Тарантино терпеть не может фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Особенно сильно его раздражает персонаж, которого сыграл Шон Коннери. По мнению режиссёра, этот герой совершенно лишён обаяния и не приносит никакой пользы сюжету.

Тарантино даже позволил себе резкое сравнение. Он заявил, что юмор в этой части «Индианы Джонса» находится на одном уровне с провальной комедией «Стой! Или моя мама будет стрелять», где Сильвестр Сталлоне играет полицейского, вынужденного работать в паре с собственной матерью.

«День сурка»

Речь идёт не только о «Дне сурка», а о целом жанре комедий того времени. Тарантино не нравится шаблон, по которому сняты многие фильмы с Биллом Мюрреем. Например, «Добровольцы поневоле» или «Новая рождественская сказка».

Его раздражает сюжетная схема, где герой сначала ведёт себя эгоистично, а под конец фильма за двадцать минут чудесно перевоспитывается. По мнению режиссёра, это выглядит фальшиво. В «Дне сурка» он тоже не поверил в искреннее преображение персонажа.

«Разве менее саркастичный Мюррей — это то, чего мы хотели?» — вот суть его претензии.

