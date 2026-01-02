Тарантино «убивает» героев направо и налево, но вот кто никогда не пострадает в его фильмах: «Это мост, который я не смогу перейти»

Кто же не слышал, что у творческих личностей бывают свои причуды? Квентин Тарантино — ходячая иллюстрация этого правила, персонаж, чья эксцентричность стала такой же знаменитой, как и его фильмы.

Сплетни о нём — отдельный жанр фольклора. Самая обсуждаемая, конечно, его будто бы особая любовь к женским ступням, которую фанаты с упоением «разоблачают», глядя на частые появления ног Умы Турман в кадре.

Но если отложить в сторону слухи, то настоящие странности Тарантино точно прячутся прямо в фильмах, которые он создал или где даже просто засветился в кадре — нужно лишь внимательнее посмотреть.

Фобия Квентина Тарантино

Творческая вселенная Тарантино полна смелых сцен и дерзких персонажей, но есть одна вещь, на которую в его фильмах наложено абсолютное табу. Оказывается, режиссёр испытывает настоящую панику перед всеми существами из отряда грызунов.

Крысы, мыши, пушистые хомячки и даже подземные кроты — все они строжайше запрещены к появлению на его съёмочной площадке.

Табу Квентина Тарантино

Но и другие животные в драмах постановщика появляются редко. Он категорически отказывается показывать смерть этих существ в своих фильмах. В редких интервью он объяснял, что для него это своеобразная этическая граница.

По его мнению, гибель живого существа на экране пробивает брешь в условности кино, заставляя зрителя испытывать слишком реальную боль. Это ломает его фирменную эстетику, где жестокость всегда является частью игры, притворства, изображаемого только на экране.

«Это мост, который я не смогу перейти никогда», — высказался он.

