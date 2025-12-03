Меню
Киноафиша Статьи Не продолжение, а приквел: Тарантино снимет третий фильм «Убить Билла», но без Умы Турман

3 декабря 2025 10:23
Кадр из фильма «Убить Билла 2»

Режиссер мечтает о расширении франшизы.

Квентин Тарантино долгое время отвергал любые слухи о намерениях снять третий фильм «Убить Билла». Но теперь, на фоне выхода полной версии ленты, он вернулся к идее расширения франшизы. Правда, это будет не продолжение, а приквел.

Приквел «Убить Билла»

Квентин Тарантино заинтриговал поклонников, подтвердив, что хотел бы снять приквел к культовой истории. Фильм должен исследовать прошлое самого Билла.

«История о том, как три легендарных персонажа — Эстебан Вихайо, Пэй Мэй и Хаттори Хандзо — превратили его в того самого грозного убийцу», — отметил постановщик.

Однако здесь возникает сложность: актёр Дэвид Кэррадайн, исполнивший роль Билла, ушёл из жизни в 2009 году. В существующем анимационном проекте «Месть Юки» Билла озвучивал сам Тарантино, но для полноценного приквела, вероятно, потребовалось бы найти новое решение — например, другого актёра.

Кадр из фильма «Убить Билла 2»

Полная версия «Убить Билла»

5 декабря в мировой прокат выходит полная, четырёхчасовая версия «Убить Билла» под названием «Кровавое дело». Это не просто переиздание, а единый фильм, собранный из двух оригинальных частей с добавлением анимационного короткометражного спин-оффа «Месть Юки».

Позже мультэпизод обещают выпустить отдельно в онлайн-формате для тех, кто захочет пересмотреть его вне масштабной кинокартины.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кого режиссер сыграл в фильме.

Фото: Кадры из фильма «Убить Билла 2» (2004)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
