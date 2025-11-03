Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тарантино приготовил для себя в «Убить Билла» важную роль: а в итоге погиб на экране за секунду и не попал даже в титры

Тарантино приготовил для себя в «Убить Билла» важную роль: а в итоге погиб на экране за секунду и не попал даже в титры

3 ноября 2025 15:42
Кадр из фильма «Убить Билла»

Мало кто знает, что постановщик все-таки мелькает в кадре.

Режиссерские камео стали одной из самых узнаваемых традиций в кино. Квентин Тарантино тоже любит появляться в собственных фильмах, хотя и не стремится к крупным ролям. Чаще он выбирает эпизодическое участие или просто озвучивает персонажей.

Принято считать, что в дилогии «Убить Билла» режиссер не появлялся на экране. Но это не совсем так.

Дилогия «Убить Билла»

Сюжет «Убить Билла» рассказывает о женщине-киллере, которая мстит бывшим сообщникам после жестокого покушения на свою жизнь. Вторая часть фильма, вышедшая в 2004 году, подробно раскрывает прошлое Беатрикс Киддо. Именно здесь Квентин Тарантино планировал сыграть небольшую, но значимую роль в собственном фильме.

В ленте немало флешбэков, показывающих отношения Невесты с Биллом. Особое внимание уделено эпизоду обучения героини. Легендарный наставник Пэй Мэй показывал Беатрикс смертоносный «пятипалый удар» — технику, способную вызывать остановку сердца у противника.

Хотя эту роль мастера в итоге исполнил китайский актер Гордон Лю, изначально Тарантино рассматривал возможность сыграть ее самостоятельно.

Кадр из фильма «Убить Билла 2»

Кого сыграл в дилогии Квентин Тарантино

Режиссер даже прошел специальную подготовку у настоящих мастеров боевых искусств, чтобы достоверно изобразить технику шаолиньских монахов. Однако в итоге он отказался от этой роли.

По словам самого Тарантино, он был слишком поглощен съемочным процессом. Хотя некоторые предполагают, что причина была в неподходящем гриме азиатского персонажа. Появление режиссера в таком образе превратило бы боевик в фарс и вызвало бы упреки в расизме.

Тем не менее, режиссер все же мелькнул в кадре — в сцене легендарной битвы в клубе «Дом голубых листьев».

Среди многочисленных боевиков клана «88 бешеных», с которыми сражается Невеста в желтом костюме, был и Тарантино.

«Я тот, кому она перерезает горло», — с гордостью говорил постановщик в интервью.

Кадр из фильма «Убить Билла»

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие мелодрамы рекомендует Тарантино.

Фото: Кадры из фильмов «Убить Билла» (2003), «Убить Билла 2» (2004)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У «Терминатора 7» есть шанс на успех: фанаты считают, что надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы У «Терминатора 7» есть шанс на успех: фанаты считают, что надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы Читать дальше 2 ноября 2025
Звезда оригинального «Бегущего человека» посмотрел новый ремейк и не стал молчать: вот что Шварценеггер сказал своему «преемнику» Звезда оригинального «Бегущего человека» посмотрел новый ремейк и не стал молчать: вот что Шварценеггер сказал своему «преемнику» Читать дальше 1 ноября 2025
«Мстители 5» собирались снять без Дауни-младшего: кто должен был заменить Доктора Дума и стать действительно мощным злодеем «Мстители 5» собирались снять без Дауни-младшего: кто должен был заменить Доктора Дума и стать действительно мощным злодеем Читать дальше 31 октября 2025
Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт Читать дальше 4 ноября 2025
Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать? Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать? Читать дальше 3 ноября 2025
Сколько длились съемки «Пятого элемента»? Один из самых трудных проектов 90-х едва не застопорился Сколько длились съемки «Пятого элемента»? Один из самых трудных проектов 90-х едва не застопорился Читать дальше 3 ноября 2025
А что если монстр не хотел убивать Датча в финале «Хищника»: теория из Сети переворачивает весь смысл культового боевика А что если монстр не хотел убивать Датча в финале «Хищника»: теория из Сети переворачивает весь смысл культового боевика Читать дальше 3 ноября 2025
А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала Читать дальше 3 ноября 2025
Самый подлый во всем Братстве? Ранняя версия Боромира делает его злодеем похлеще Сарумана Самый подлый во всем Братстве? Ранняя версия Боромира делает его злодеем похлеще Сарумана Читать дальше 2 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше