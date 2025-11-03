Тарантино приготовил для себя в «Убить Билла» важную роль: а в итоге погиб на экране за секунду и не попал даже в титры

Мало кто знает, что постановщик все-таки мелькает в кадре.

Режиссерские камео стали одной из самых узнаваемых традиций в кино. Квентин Тарантино тоже любит появляться в собственных фильмах, хотя и не стремится к крупным ролям. Чаще он выбирает эпизодическое участие или просто озвучивает персонажей.

Принято считать, что в дилогии «Убить Билла» режиссер не появлялся на экране. Но это не совсем так.

Дилогия «Убить Билла»

Сюжет «Убить Билла» рассказывает о женщине-киллере, которая мстит бывшим сообщникам после жестокого покушения на свою жизнь. Вторая часть фильма, вышедшая в 2004 году, подробно раскрывает прошлое Беатрикс Киддо. Именно здесь Квентин Тарантино планировал сыграть небольшую, но значимую роль в собственном фильме.

В ленте немало флешбэков, показывающих отношения Невесты с Биллом. Особое внимание уделено эпизоду обучения героини. Легендарный наставник Пэй Мэй показывал Беатрикс смертоносный «пятипалый удар» — технику, способную вызывать остановку сердца у противника.

Хотя эту роль мастера в итоге исполнил китайский актер Гордон Лю, изначально Тарантино рассматривал возможность сыграть ее самостоятельно.

Кого сыграл в дилогии Квентин Тарантино

Режиссер даже прошел специальную подготовку у настоящих мастеров боевых искусств, чтобы достоверно изобразить технику шаолиньских монахов. Однако в итоге он отказался от этой роли.

По словам самого Тарантино, он был слишком поглощен съемочным процессом. Хотя некоторые предполагают, что причина была в неподходящем гриме азиатского персонажа. Появление режиссера в таком образе превратило бы боевик в фарс и вызвало бы упреки в расизме.

Тем не менее, режиссер все же мелькнул в кадре — в сцене легендарной битвы в клубе «Дом голубых листьев».

Среди многочисленных боевиков клана «88 бешеных», с которыми сражается Невеста в желтом костюме, был и Тарантино.

«Я тот, кому она перерезает горло», — с гордостью говорил постановщик в интервью.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие мелодрамы рекомендует Тарантино.