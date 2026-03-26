Киноафиша Статьи Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили

Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили

26 марта 2026 18:08
Квентин Тарантино

Зрители с ним не согласны.

Миллионы зрителей по всему миру и даже коллеги-кинематографисты признают Квентина Тарантино настоящим экспертом в мире кино. При этом сам режиссер совершенно не стесняется публично высказывать свое мнение о работах других постановщиков.

За свою карьеру Тарантино уже множество раз делился впечатлениями от тех или иных картин, и его оценки далеко не всегда были положительными. Например, несмотря на все уважение к Стивену Спилбергу и симпатию к некоторым его лентам, Тарантино не в восторге от одного из самых известных проектов коллеги. И многие поклонники, скорее всего, с его точкой зрения не согласятся.

Мнение Тарантино

Несмотря на то что фильм Спилберга в свое время завоевал мировое признание и собрал множество наград, Квентин Тарантино считает «Последний крестовый поход» самой слабой частью приключенческой франшизы. В интервью режиссер признался, что даже «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», который принято считать провальным, пришелся ему по душе больше, чем третий эпизод.

Тарантино объяснил свое разочарование образом в исполнении Шона Коннери — этот персонаж показался ему совершенно неинтересным.

Кадр из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)

Успех фильма

Однако критика Тарантино ничуть не повлияла на любовь зрителей к этой ленте. С момента своего триумфального выхода «Последний крестовый поход» по-прежнему остается одной из самых любимых частей франшизы.

Картина собрала в мировом прокате около 475 миллионов долларов, три номинации на «Оскар».

Интересно, что именно после выхода «Последнего крестового похода» успех серии об Индиане Джонсе пошел на спад.

Фото: Кадры из фильмов «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), «Эннио. Маэстро» (2021)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
