Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту

Прошлое десятилетие запомнилось зрителям множеством знаковых картин — от «1+1» и «Волка с Уолл‑стрит» до «Интерстеллара» и «Начала». Мнение о лучшем фильме даже узнавали у Квентина Тарантино. Его выбор удивил даже поклонников.

Без долгих раздумий режиссер поставил во главе списка «Социальную сеть» Дэвида Финчера. По мнению Тарантино, именно фильм о рождении одной из крупнейших социальных платформ превосходит остальные проекты десятилетия.

Лучший фильм по версии Тарантино

Премьера картины состоялась в 2010 году; в центре сюжета — история Марка Цукерберга, путь от университетской комнаты до создания миллиардной компании. Лента концентрируется на амбициях и предательстве: ради успеха главный герой оказывается готов жертвовать отношениями и доверием.

Отклик публики оказался гораздо сдержаннее. На «Кинопоиске» фильм имеет оценку 7,7, на IMDb — 7,8. Для картины, отмеченной «Оскаром», это сравнительно невысокие показатели, но Тарантино, как видно, не слишком смотрит на массовые рейтинги.

«Фильм номер один, потому что он лучший, вот и все! Он уничтожает всех конкурентов», — резюмировал режиссер.

Нолана не упустил

Также режиссер упомянул Кристофера Нолана. На втором месте в его списке — военная драма «Дюнкерк». Изначально режиссера впечатлила масштабность постановки, однако после нескольких просмотров он увидел главное — человеческую историю, которая, по его словам, делает картину выдающейся.

Поддерживаете мнение мэтра?