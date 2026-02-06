Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту

Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту

6 февраля 2026 12:19
Кадр из фильма «От заката до рассвета»

Зрителям не слишком понравилась картина. 

Прошлое десятилетие запомнилось зрителям множеством знаковых картин — от «1+1» и «Волка с Уолл‑стрит» до «Интерстеллара» и «Начала». Мнение о лучшем фильме даже узнавали у Квентина Тарантино. Его выбор удивил даже поклонников.

Без долгих раздумий режиссер поставил во главе списка «Социальную сеть» Дэвида Финчера. По мнению Тарантино, именно фильм о рождении одной из крупнейших социальных платформ превосходит остальные проекты десятилетия.

Лучший фильм по версии Тарантино

Премьера картины состоялась в 2010 году; в центре сюжета — история Марка Цукерберга, путь от университетской комнаты до создания миллиардной компании. Лента концентрируется на амбициях и предательстве: ради успеха главный герой оказывается готов жертвовать отношениями и доверием.

Отклик публики оказался гораздо сдержаннее. На «Кинопоиске» фильм имеет оценку 7,7, на IMDb — 7,8. Для картины, отмеченной «Оскаром», это сравнительно невысокие показатели, но Тарантино, как видно, не слишком смотрит на массовые рейтинги.

«Фильм номер один, потому что он лучший, вот и все! Он уничтожает всех конкурентов», — резюмировал режиссер.

Нолана не упустил

Также режиссер упомянул Кристофера Нолана. На втором месте в его списке — военная драма «Дюнкерк». Изначально режиссера впечатлила масштабность постановки, однако после нескольких просмотров он увидел главное — человеческую историю, которая, по его словам, делает картину выдающейся.

Поддерживаете мнение мэтра?

Фото: Кадр из фильма «От заката до рассвета»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Да я эти фильмы наизусть знаю!» — говорят все, пока не доходят до 5-го вопроса теста: а вы знаток советских киношедевров или профан? «Да я эти фильмы наизусть знаю!» — говорят все, пока не доходят до 5-го вопроса теста: а вы знаток советских киношедевров или профан? Читать дальше 7 февраля 2026
5 детективов для нескучных выходных: для тех, кто любит чувствовать себя в роли Шерлока 5 детективов для нескучных выходных: для тех, кто любит чувствовать себя в роли Шерлока Читать дальше 7 февраля 2026
Устюгов начал путь в кино вовсе не с «Ментовских войн»: первый сериальный хит с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе» Устюгов начал путь в кино вовсе не с «Ментовских войн»: первый сериальный хит с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе» Читать дальше 7 февраля 2026
«Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим»: звезда «Зенита» признался, какой жесткий хит смотрит запоем «Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим»: звезда «Зенита» признался, какой жесткий хит смотрит запоем Читать дальше 7 февраля 2026
Голливуд в пролете, а эти 2 сериала про маньяков – в топе: похлеще «Декстера» и со сценами не для слабонервных Голливуд в пролете, а эти 2 сериала про маньяков – в топе: похлеще «Декстера» и со сценами не для слабонервных Читать дальше 7 февраля 2026
«Не как “Невский” и “Первый отдел”»: этот сериал НТВ 2025 года вызвал жаркие споры в Сети, но зрители все равно смотрят его взахлёб «Не как “Невский” и “Первый отдел”»: этот сериал НТВ 2025 года вызвал жаркие споры в Сети, но зрители все равно смотрят его взахлёб Читать дальше 7 февраля 2026
Почти миллиард минут за 7 дней: «Больница Питт» рвётся в лидеры стриминга, но пока проигрывает «Очень странным делам» и «Лэндмену» Почти миллиард минут за 7 дней: «Больница Питт» рвётся в лидеры стриминга, но пока проигрывает «Очень странным делам» и «Лэндмену» Читать дальше 7 февраля 2026
До какого числа «Чебурашку 2» можно посмотреть в кинотеатрах? Вы еще успеваете, но нужно поторопиться До какого числа «Чебурашку 2» можно посмотреть в кинотеатрах? Вы еще успеваете, но нужно поторопиться Читать дальше 7 февраля 2026
Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе, на сцену выходят они: 3 крутых российских детектива, которые вы могли пропустить Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе, на сцену выходят они: 3 крутых российских детектива, которые вы могли пропустить Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше