Тарантино мечтал снять у себя этих актеров, но они ему отказали, причем еще и дважды: культовые фильмы режиссера могли выглядеть по-другому

6 декабря 2025 20:33
Квентин Тарантино

Звездам не понравились предложения.

Работа с Квентином Тарантино — это не просто ещё одна строка в фильмографии. Для актёра это особый знак признания, своеобразный «знак качества» в профессии.

Режиссёр с его безупречным вкусом к диалогам, глубоким пониманием жанрового кино и умением раскрывать неожиданные грани таланта выбирает только тех, кто, по его мнению, способен воплотить его уникальное видение.

Казалось бы, от такого шанса не отказываются в принципе. Но, как ни удивительно, даже у Тарантино находились смельчаки, которые умудрились сказать ему «нет». И не просто отказаться, а сделать это дважды.

Сильвестр Сталлоне

Икона жанра экшн Сильвестр Сталлоне умудрился дважды вежливо, но твёрдо отказать самому Квентину Тарантино. Первый раз это случилось в 90-е, когда режиссёр видел его в роли холодного и расчётливого сутенёра Луи Гарра в «Джеки Браун».

Вероятно, образ мелкого криминального дельца показался Сталлоне слишком далёким от привычного амплуа народного героя, и он отказался. Роль в итоге блестяще исполнил Роберт Де Ниро.

Второй шанс представился десять лет спустя, когда Тарантино предложил Сталлоне сыграть Майка — маньяка-каскадёра, использующего машину как орудие убийства, в «Доказательстве смерти». Актер снова сказал «нет», и персонаж в итоге ожил благодаря харизме Курта Рассела.

Позже Сталлоне пояснил своё решение: он просто не захотел играть откровенного психопата, получающего удовольствие от жестокости, особенно имея в жизни подрастающих дочерей. Для актёра, чьё имя десятилетиями ассоциировалось с борцами за правду и силу духа, такой персонаж оказался за гранью допустимого, даже ради работы с легендарным режиссёром.

Кадр из фильма «Рокки 2» (1979)

Микки Рурк

В 1994-м режиссёр предлагал Микки Рурку роль Бутча Кулиджа, боксёра-беглеца в «Криминальном чтиве». Однако актер, переживавший в тот момент не лучшие времена в карьере, счёл саму идею проходить пробы для такой работы личным оскорблением, ведь он был уже состоявшимся артистом. Роль досталась Брюсу Уиллису, а картина стала иконой мирового кино.

Второй шанс мог представиться в 2007 году, когда Тарантино планировал видеть Рурка в одной из ключевых ролей своего «Доказательства смерти». Но и на этот раз сотрудничество не сложилось.

По признанию самого режиссёра, переговоры зашли в тупик не из-за творческих разногласий, а из-за слишком жестких и неуступчивых позиций агентов актёра, что вынудило Тарантино искать другого исполнителя.

Legion-Media

Ранее портал «Киноафиша» писал, кого режиссер сыграл в фильме «Убить Билла».

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Рокки 2» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
