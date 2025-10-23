Танос в «Мстителях» «стер» не только половину Вселенной, но и главного врага Супермена: в новых фильмах DC он так и не появится

Кроссовер случился там, где не ждали.

Танос снова виноват. Мало ему было щёлкнуть пальцами и превратить половину Вселенной Marvel в пыль – теперь последствия его поступков докатились и до конкурентов. Из-за сходства с фиолетовым тираном главный враг Супермена в ближайших фильмах DC не появится.

Джеймс Ганн официально подтвердил: Дарксайд не станет «большим злодеем» его обновлённой киновселенной в следующих картинах.

Режиссер уверяет, что у этой истории есть две причины. Во-первых, Зак Снайдер уже показал Дарксайда в своём «Лиге справедливости», и повторять сделанное им «по-своему и круто» нет смысла.

Во-вторых, даже самые преданные фанаты DC признают, что Дарксайд чересчур похож на Таноса – начиная с внешности и заканчивая космическим масштабом амбиций. А после «Финала» повторять путь Marvel никто не хочет.

Слухи о грядущем возвращении тирана с Апоколипса разгорелись после второго сезона «Миротворца», где финал оставил героя Джона Сины на загадочной планете Спасение. В комиксах её контролирует Дарксайд, но Ганн быстро охладил энтузиазм зрителей: сериал не связан с грядущим глобальным сюжетом.

Так кто же станет новой угрозой для Супермена? Ответ узнаем в «Человеке завтрашнего дня», который выйдет в 2027-м. По слухам, Кларк Кент и Лекс Лютор временно объединят силы против Брейниака – кибернетического гения, охотящегося за знаниями и целыми мирами.

Ганн при этом намекнул, что вселенная DC будет развиваться в сторону «богов и монстров», а не копировать чужие шаблоны. Дарксайд, возможно, ещё дождётся своего часа – но точно не в ближайших главах.

В финале «Мстителей» павшие герои воскресли, а вот шансы увидеть самого могучего врага Супермена – похоже, окончательно рассыпались в космическую пыль.

Ранее мы писали: Netflix позарился на святое: финал «Очень странных дел» подсмотрели у одного из главных хорроров в истории – вам будет страшно засыпать