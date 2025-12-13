Меню
«Танцуют все!»: у Гайдая по-другому быть и не может — угадайте 6 фильмов режиссера только по кадру с плясками (тест)

13 декабря 2025 10:23
Кадры из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)

Таких эпизодов в культовых комедиях было немало.

Наследие Леонида Гайдая уникально не только тем, что его комедии стали по-настоящему народными в эпоху СССР. Его фильмы спустя десятилетия продолжают удерживать интерес массового зрителя.

И дело не только в преданных поклонниках старшего поколения, которые знают каждую фразу наизусть. Многие молодые люди открывают для себя золотой фонд советского кино именно через знаковые картины Гайдая, которые не теряют своего юмора и обаяния.

Для тех, кто считает себя настоящим знатоком его творчества, мы подготовили особый тест. Вам предстоит угадать культовую комедию режиссера всего по одному кадру — а именно по сцене, где герои танцуют.

Ранее портал «Киноафиша», зачем Гайдай снимал кошек в каждом фильме.

Фото: Кадры из фильмов «Бриллиантовая рука» (1968), «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Не может быть!» (1975), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992), «Инкогнито из Петербурга» (1977)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
