«Танцуют все!»: у Гайдая по-другому быть и не может — угадайте 6 фильмов режиссера только по кадру с плясками (тест)

Наследие Леонида Гайдая уникально не только тем, что его комедии стали по-настоящему народными в эпоху СССР. Его фильмы спустя десятилетия продолжают удерживать интерес массового зрителя.

И дело не только в преданных поклонниках старшего поколения, которые знают каждую фразу наизусть. Многие молодые люди открывают для себя золотой фонд советского кино именно через знаковые картины Гайдая, которые не теряют своего юмора и обаяния.

Для тех, кто считает себя настоящим знатоком его творчества, мы подготовили особый тест. Вам предстоит угадать культовую комедию режиссера всего по одному кадру — а именно по сцене, где герои танцуют.

