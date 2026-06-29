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Киноафиша Статьи Танцевали ли наложницы стриптиз султану? Речь не про танец живота, который мы видели в «Великолепном веке»

Танцевали ли наложницы стриптиз султану? Речь не про танец живота, который мы видели в «Великолепном веке»

29 июня 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век» (2011-2014)

Восточная прелюдия: как на самом деле развлекали падишаха его женщины.

В сериале «Великолепный век» гарем показан довольно сдержанно, но за экранами осталась куда более откровенная сторона: как именно готовили наложниц к ночи с султаном — и что они действительно исполняли перед ним.

Гарем был миром, где соблазнение возводилось в ранг искусства

Женщины, отобранные для гарема, проходили целую академию: их учили языкам, придворному этикету, пению, взгляду с поволокой — и особому танцу.

Он назывался «Ракс шархи» и сочетал в себе восточную грацию и элементы чувственного стриптиза, пусть и в изысканном, завуалированном виде. Это не пляски на шесте, но именно этот танец особенно возбуждал фантазию султана.

Как готовили девушку к хальвету

Когда султан делал выбор, девушку отправляли в хамам, где её умывали, натирали ароматическими маслами, выщипывали брови, рисовали стрелки и покрывали кожу духами.

Всё — чтобы произвести впечатление с первых секунд. Надевалось лёгкое платье, подчёркивающее формы. Девушка знала: от этой ночи может зависеть её судьба и статус во дворце.

Кадр из сериала «Великолепный век» (2011-2014)

«Хальвет» — не просто ночь, а пик многомесячной подготовки. В гареме кипели страсти, зависть и борьба за внимание повелителя.

Некоторые наложницы ждали своего часа годами и так и не попадали в покои султана. А другие — восходили до любимиц. Всё решал один танец, один взгляд, одна ночь.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011-2014)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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