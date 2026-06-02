5 мистических сериалов Netflix, от которых невозможно оторваться: «Тьма» — еще не самый сильный

У всех этих мистических сериалов — рейтинги выше 7.

Мистические сериалы от Netflix — это не просто про привидений и таинственные дома. Это — про время, которое сдвигается. Про семью, которая рушится. Про дом, который помнит больше, чем хочется.

Все проекты в этой подборке — с крепкой драмой, тревожной атмосферой и признанием зрителей по всему миру.

И да, если включите одну серию — рискуете остаться у экрана до утра.

«Тьма» (2017–2020)

Каждое исчезновение в Виндене — как сбой в матрице. Немецкий сериал, который многие называют родным братом «Очень странных дел», строится на тревожном ощущении, что всё уже было.

Временные петли, двойники, вскрытые тайны и дети, которых ищут не там.

«Призрак дома на холме» (2018)

Классика среди современных хорроров. Пять детей вырастают — но дом продолжает жить внутри каждого.

Ужас здесь не в скримерах, а в травмах, которые не отпускают. Снято с таким вниманием к деталям, что каждый кадр хочется поставить на паузу и рассматривать — вдруг заметите призрака.

«Падение дома Ашеров» (2023)

Современная готика по Эдгару По. Богатая семья, роскошный дом, красивый упадок — и смерть, которая приходит по расписанию.

Майк Флэнеган здесь снова в форме: зло ползёт медленно, но неумолимо. Сначала трещат фасады, потом — психика.

«Полуночная месса» (2021)

Местами — притча, местами — кошмар. Когда на остров прибывает новый священник, местные думают, что начинается духовное пробуждение. На самом деле — апокалипсис.

Очень необычная история про веру, страх и бессмертие. И финал здесь — один из самых мощных у Netflix.

«ОА» (2016–2019)

Проект, который до сих пор вызывает споры. Кто-то бросил на второй серии, а кто-то до сих пор пишет теории.

Слепая девушка возвращается домой спустя семь лет, а за её историей — целая вселенная. В этом сериале нет ответов — есть только нечто странное, загадочное и завораживающее.