Антонина вовсе не ангел, а Люда изменщица: в книге героини «Москва слезам не верит» не такие, как у Меньшова

Далеко не все поклонники советского шедевра «Москва слезам не верит» знают, что по мотивам фильма появилась одноименная книга Валентина Черныха, вышедшая в 1994 году. Если бы Владимир Меньшов снимал бы фильм по книге, то худсовет в СССР просто бы заклеймил режиссера позором.

Чем поражает книга

Кинороман написал довольно откровенно. Если в фильме интимная жизнь героев осталась практически за кадром, то в книге все расписано весьма детально. Такие сцены попросту бы не допустили бы в СССР. Также в книге есть и новые сюжетные линии, которых нет в фильме. Какими предстали героини?

Катерина

К книге Катерину также бросил Рудольф. Черных раскрыл весь карьерный путь героини. Также в книге помощь в любовных делах Катерине оказывает молодая жена академика Тихомирова Изабелла. Девушка частый гость в сталинской высотке.

Карьеру, как и в фильме, Катерина делала сама, однако у нее были хорошие советчики. Один из них посоветовал ей вступить в партию.

«Мы живем в стране, где существует эпидемия чумы. И чтобы выжить и чего-то добиться, нужна прививка от чумы. Вступай!»

В книге очень подробно описаны ее взаимоотношения с женатым сотрудником министерства химической промышленности Петровым, а также с Гошей.

Людмила

В фильме Людмила ищет себе выгодного жениха. Она выходит замуж за Гурина, которого по-своему любит. В книге у нее продолжительный роман с генералом Еровшиным. Именно он советую любовнице удачно выйти замуж, так как сам женат и не может ей ничего предложить. В конце книги овдовевший Еровшин предлагает ей брак и Людмила соглашается. С Гуриным в книге она поступает довольно жестоко. Хоккеист лечится от алкоголизма в психоневрологическом профилактории. Именно в этот период он подписывает согласие на размен. Людмила переезжает в однокомнатную квартиру, а Гурин отправляется в коммуналку.

Антонина

Как и в фильме, Антонина верная жена. Однако Черных особенно пикантно описывает первую брачную ночь девушки с Николаем. При этом Антонина как-то призналась подругам, что ей нравились и другие мужчины. Правда, она боялась связываться с холостыми «не дай бог, какую-нибудь нехорошую болезнь подцепить и в семью занести», а остальные были женаты.