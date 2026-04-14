Такой состав — гремучая смесь: Колесников и Александрова снялись в новом сериале НТВ — неужели он переплюнет «Первый отдел»?

Скоро на экраны выходит новый сериал «Околоточный», и вокруг него уже заметный интерес. Первый тизер показал атмосферу конца XIX века, мрачное преступление и сильный актерский состав, который редко собирается в одном проекте.

Премьера ожидается на НТВ и платформе ИВИ, а значит сериал точно попадет в широкую аудиторию.

О чем сериал «Околоточный»

Сюжет разворачивается в небольшом городе, где происходит жестокое убийство семьи Охапкиных. Расследование поручают Ивану Хватову — опытному полицейскому с военным прошлым, который уже собирался уйти со службы.

Дело оказывается сложнее, чем кажется, и быстро выводит героя на влиятельных людей с тайнами и долгами.

Параллельно в город приезжает графиня Ольга Добужинская, которая планирует написать книгу, но неожиданно оказывается втянута в расследование.

Сначала ею движет желание защитить честь семьи, однако постепенно интерес перерастает в личную вовлеченность. Союз двух совершенно разных людей становится ключом к разгадке, но чем глубже они копают, тем опаснее становится ситуация.

Кто играет и почему стоит ждать

Главные роли исполнили Александр Устюгов и Марина Александрова, а компанию им составили Иван Колесников, Александр Балуев и Карина Андоленко. Режиссером выступил Нурбек Эген, известный по проекту «Мажор», что уже задает определенный уровень ожиданий.

Съемки проходили в Суздале, усадьбе Середниково и Москве, благодаря чему сериал получил выразительную историческую картинку. Уже по тизеру видно, что ставка сделана не только на детективную линию, но и на атмосферу эпохи.

Если проект сохранит этот баланс, «Околоточный» может стать одним из самых заметных сериалов сезона.