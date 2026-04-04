Меню
Русский English
Отмена
Такой Россию мы не видели: «Князь Андрей» уходит в сторону, теперь жду сериал о женских дуэлях

4 апреля 2026 17:38
Постер к сериалу «Дуэлянтки»

Первый проект о женских дуэлях. Это надо видеть.

В 2024 году появилась информация о съемках проекта «Дуэлянтки». Известно, что это первый в мире сериал, посвященный женским дуэлям.

Сюжет

События разворачиваются в XVIII веке в Российской империи, насыщенной любовными интригами и приключениями. Екатерина Великая борется за сохранение своего положения на троне, но Петр III заставляет ее подписать отречение. Однако важный документ таинственным образом пропадает.

Все, кто знал о его существовании, начинают активные поиски, преследуя свои собственные интересы. Тем временем вокруг правительницы объединяются женщины, готовые ее поддержать. Их связывает участие в дуэлях и умение избегать последствий за свои действия.

Производство

О проекте стало известно в сентябре 2024 года во время презентации онлайн-кинотеатра PREMIER. В ходе мероприятия было заявлено, что впервые в истории мирового кино будет показано противостояние двух женщин в дуэли. Однако представители платформы отметили, что без участия мужчин в этой истории не обойтись.

Режиссером стал Сергей Швыдкой, известный по таким работам, как «Свет в твоем окне» и «Содержанки». В сериале снялись Филипп Янковский («Черное облако», «Царская прививка»), Алевтина Тукан («Девушки с Макаровым», «Магомаев»), Александр Голубев («Десять дней до весны», «Кунгур») и Евгений Шварц («Жить жизнь», «Карамора»).

Премьера должна была состояться еще в 2025 году, но похоже теперь ее ждем в этом году. Судя по масштабам, нас ждет проект, который по своим масштабам будет явно круче уже завоевавшего популярность «Князя Андрея».

Фото: Постер к сериалу «Дуэлянтки»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше