После 35 серии смотреть невозможно: 2 причины, по которой «Лейла» из любимого турецкого сериала стала одним из главных разочарований

28 января 2026 22:00
Кадр из сериала «Лейла»

Ремейк латиноамериканского хита «Проспект Бразилии» ждали долго.

В 2012 году поклонники теленовелл с придыханием следили за сюжетными линиями сериала «Проспект Бразилии». Каст сериала был очень сильным.

Главную роль в новелле сыграла Дебора Фалабелла, которую российские зрители запомнили по роли Мел в сериале «Клон». Также в проекте в главных ролях снялись и другие бразильские звезды, среди которых Адриана Эстевес и Мурилу Бенисиу. В прошлом году в Турции вышел сериал «Лейла». Он стал новой адаптацией сериала.

Что интересного в сериале «Лейла»

Хотя это и ремейк, однако сюжет сериала во многом измен. Правда, противостояние главных героинь остается. Лейла была оставлена на свалке жестокой мачехой Нур. Спустя годы девушка вернулась, чтобы отомстить за свое отнятое детство и смерть любимого отца. По несчастливой для нее случайности ее первой любовью оказывается сын Нур Дживан.

Подбор актеров

Российским зрителям уже знакомы актрисы, которые воплотили роль Нур и Лейлы на экране. Роль Лейлы была доверена турецкой актрисе Джемре Байсел, которая завоевала симпатии зрителей благодаря сериалу «Спрячь меня». Гонджа Вуслатери, в свою очередь, исполнила роль Нур. Ее можно было увидеть в сериале «Моя мама».

Возлюбленного Лейлы сыграл Алперен Дуймаз, известный своей ролью комиссара Эмраха в криминальной драме «Чукур». В его фильмографии насчитывается более десяти значительных ролей.

Что разочаровало фанатов

Далее мы поделимся спойлером, ведь многие до сих пор еще не смотрели сериал. Противостояние Нур и Лейлы так и остается главной сюжетной линией. Сериал состоит из 40 серий. Однако именно в 35 серии умирает возлюбленный Лейлы. Такого поворота поклонники просто не ожидали. Еще пять серий создатели рассказывают о том, что произошло год спустя. Финал сериала также для многих оказался неоднозначным, ведь Нур погибла не от рук Лейлы.

«Раньше мне нравилось смотреть «Лейлу». Потом сюжет стал однообразным, его пытались испортить. Теперь кажется, что сериал продолжают только ради денег. Хороший сериал был потрачен впустую», «В общем, браво, что тут скажешь? Вы испортили сериал, который мог бы стать великолепным», «Сегодня у всех глаза опухли, как вы могли так поступить с Дживаном? Он никогда не был счастлив, он всегда страдал, страдал даже в последний вздох. А что насчет Лейлы? То, через что они проходят, похоже на кошмар», — обсуждают сериал пользователи.

Фото: Кадр из сериала «Лейла»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
