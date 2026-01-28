После 35 серии смотреть невозможно: 2 причины, по которой «Лейла» из любимого турецкого сериала стала одним из главных разочарований

В 2012 году поклонники теленовелл с придыханием следили за сюжетными линиями сериала «Проспект Бразилии». Каст сериала был очень сильным.

Главную роль в новелле сыграла Дебора Фалабелла, которую российские зрители запомнили по роли Мел в сериале «Клон». Также в проекте в главных ролях снялись и другие бразильские звезды, среди которых Адриана Эстевес и Мурилу Бенисиу. В прошлом году в Турции вышел сериал «Лейла». Он стал новой адаптацией сериала.

Что интересного в сериале «Лейла»

Хотя это и ремейк, однако сюжет сериала во многом измен. Правда, противостояние главных героинь остается. Лейла была оставлена на свалке жестокой мачехой Нур. Спустя годы девушка вернулась, чтобы отомстить за свое отнятое детство и смерть любимого отца. По несчастливой для нее случайности ее первой любовью оказывается сын Нур Дживан.

Подбор актеров

Российским зрителям уже знакомы актрисы, которые воплотили роль Нур и Лейлы на экране. Роль Лейлы была доверена турецкой актрисе Джемре Байсел, которая завоевала симпатии зрителей благодаря сериалу «Спрячь меня». Гонджа Вуслатери, в свою очередь, исполнила роль Нур. Ее можно было увидеть в сериале «Моя мама».

Возлюбленного Лейлы сыграл Алперен Дуймаз, известный своей ролью комиссара Эмраха в криминальной драме «Чукур». В его фильмографии насчитывается более десяти значительных ролей.

Что разочаровало фанатов

Далее мы поделимся спойлером, ведь многие до сих пор еще не смотрели сериал. Противостояние Нур и Лейлы так и остается главной сюжетной линией. Сериал состоит из 40 серий. Однако именно в 35 серии умирает возлюбленный Лейлы. Такого поворота поклонники просто не ожидали. Еще пять серий создатели рассказывают о том, что произошло год спустя. Финал сериала также для многих оказался неоднозначным, ведь Нур погибла не от рук Лейлы.